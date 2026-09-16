El Puerto de Santander culmina la implantación del nuevo sistema de control automatizado para pasajeros fuera de la UE

Puesto de control. - APS

SANTANDER, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Santander ha culminado con éxito la instalación y puesta en servicio del nuevo sistema de control automatizado de entradas y salidas para los pasajeros de fuera de la Unión Europea (UE), que reemplaza el sellado manual de pasaportes e incluye datos biográficos, fecha y lugar de cruce y datos biométricos.

Este dispositivo está formado por ocho módulos, cada uno de ellos equipado con seis puestos de autoservicio y uno de control manual, ubicados en la terminal de ferries del muelle de Maliaño; a los se suman otros diez puestos en la Estación Marítima para la verificación de los pasajeros que viajan sin vehículo.

Para prestar este servicio se ha contratado personal auxiliar de ayuda al pasajero, cuyos trabajos consisten en dar soporte a la Policía Nacional en los accesos a los controles de pasaportes, entre otras cosas.

Ambas actuaciones suponen una inversión total de 5,2 millones de euros, cofinanciada por Fondos del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (IGFV) de la Unión Europea y Fondos Europeos para la Seguridad Interior (FESI), y son necesarias para cumplir con la aplicación del Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES) y el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS).

Así lo ha informado el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz, este miércoles en ruda de prensa para presentar los nuevos equipos adquiridos.

Díaz ha explicado que la instalación de este nuevo sistema europeo, obligatorio a partir de este año, es fruto del trabajo realizado durante los últimos meses por la APS, la Policía Nacional y Brittany Ferries, a quienes ha agradecido sus esfuerzos.

Según ha subrayado, este proyecto contribuirá a modernizar la gestión de fronteras exteriores, mejorar la detección del exceso de estancia y reforzar la seguridad interior.

En este sentido, ha señalado que Santander es una "importante" puerta de entrada y salida de pasajeros procedentes del Reino Unido, con más de siete millones de viajeros que han llegado a través del Puerto.

En la presentación también han intervenido el jefe superior de la Policía Nacional en Cantabria, Antonio del Amo; el director de Planificación y Desarrollo de Puertos del Estado, Manuel Arana; y la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia.

Del Amo ha destacado que este nuevo sistema de control automatizado dota de "seguridad, eficacia y rapidez" al Puerto de Santander, que es un "modelo a seguir" en otros puertos del país.

Por su parte, Arana ha señalado la "complejidad" que supone la incorporación de nuevas tecnologías en dichos procedimientos de control, en los que la seguridad y la fluidez deben ser "complementarios".

APOYO A CEUTA

Mientras que Urrutia ha subrayado la apuesta del Gobierno cántabro por garantizar la seguridad y ha avanzado que el Consejo de Gobierno aprobará la semana que viene la creación de la Agencia de Seguridad de Emergencias de Cantabria, cuyo proyecto se remitirá al Parlamento.

En este punto, se ha referido a la "alteración gravísima de la seguridad" en Ceuta, que "impacta de lleno" en la vida de sus ciudadanos. Así, la consejera de Seguridad ha trasladado el apoyo, solidaridad, ánimo y confianza del Ejecutivo autonómico con el pueblo ceutí, el cuál ha demostrado su "endereza y fortaleza", así como a los profesionales que están velando por la seguridad.

La operativa ha presenciado los equipos de control correspondientes al buque Salamanca, de Brittany Ferries, que ha desembarcado un total de 625 pasajeros y 377 vehículos, y ha embarcado 492 pasajeros y 317 vehículos.

SISTEMA DE ENTRADAS Y SALIDAS

El Sistema de Entradas y Salidas (EES, Entry/Exit System) tiene como objetivo modernizar y hacer más eficientes los controles en las fronteras exteriores del espacio Schengen mediante un registro digital automatizado de entradas, salidas y denegaciones de acceso.

De esta manera, se controlan mejor los plazos de estancia autorizada, se mejora la seguridad y se agilizan los viajes, reduciendo los tiempos de espera generales en las fronteras a través de las opciones de autoservicio para los viajeros.

En Santander, el contrato de suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento durante tres años de estos equipos fue adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) NTT Data Spain, Idemia Technologies Ibérica y NYY Data Spain Sistemas de Seguridad, a través de un procedimiento negociado sin publicidad restringido a empresas homologadas por el Ministerio del Interior, con un presupuesto de 3,4 millones de euros y un plazo de ejecución de cuarenta meses.

Una vez superado un periodo de tres años, la APS cederá la titularidad de los equipos a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

También en el marco de la entrada en vigor de los sistemas EES y ETIAS, la Autoridad Portuaria adjudicó a la empresa Interim Services Solutions el contrato de servicio de personal auxiliar de ayuda al pasajero.

El importe de la contratación asciende a 1,7 millones de euros y cuenta con un plazo de ejecución de treinta y seis meses.