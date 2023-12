El Puerto de Santander iniciará "a finales de 2024 o principios de 2025" las obras del muelle Raos 6

Traslada una queja al Puerto de Bilbao por una jornada para captar clientes en Santander, algo que ve poco decoroso y provocador



SANTANDER, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras del Muelle de Raos 6 en el Puerto de Santander se iniciarán previsiblemente "a finales de 2024 o principios de 2025" y supondrá una inversión que rondará los 20 millones.

Así lo ha avanzado este domingo, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz, que ha recordado que esta actuación, que supondrá contar con una nueva infraestructura de atraque de 200 metros para buques graneleros y de mercancía general, está incluida en el plan de inversiones del Puerto previstas para el horizonte 2023-2027, que alcazan un volumen de 216 millones.

Esta obra sucede a las que están a punto de concluir del muelle Raos 9, que estará operativo en febrero.

Además, Díaz ha explicado que se está ejecutando la mejora de toda la infraestructura ferroviaria dentro del Puerto para seguir elevando la tasa de intermodalidad del Puerto con el ferrocarril, que ya es de las más altas, un 16%.

Díaz ha resaltado la importancia de unas buenas conexiones ferroviarias no solo dentro del Puerto, sino también fuera y ha reivindicado la necesidad de que el Ministerio de Transportes se decida a ejecutar la estación intermodal de La Pasiega, porque "puede ser determinante" para que una empresa se instale o no. A su juicio, esta decisión del Ministerio, ahora dirigido por Óscar Puente, "va a marcar un escenario u otro sin lugar a dudas".

En cuanto a los datos del Puerto y al objetivo de cerrar el año con un tráfico de 7 millones de toneladas, Díaz, que tomó posesión de su cargo a finales de octubre, ha explicado que ese umbral va a estar "ahí, ahí" y va a depender de los resultados de diciembre, aunque "la perspectiva es buena".

"Vamos a estar rozando", ha dicho el presidente del Puerto, que ha explicado que luego el obbjetivo es llegar ya al entorno de los 8 millones de Tm en 2027.

En cuanto a la diversidad de tráficos del Puerto, Díaz considera que, por ejemplo, "no tienen por qué existir interferencias" de mercancías y el de cruceros.

Actualmente, la actividad del Puerto supone entre el 13 y el 15% del PIB regional y aproximadamente uno de cada diez empleos están ligados a la actividad portuaria, por lo que "cuanto mejor le vaya al Puerto mejor le va a ir a la economia de Cantabria".

Por otra parte, Díaz, que dejó hace dos meses su cargo de exprimer teniente de alcalde y exconcejal del Ayuntamiento de Santander para convertirse en presidente del Puerto, ha hablado de la integración Puerto-ciudad y ha destacado que ya se han activado "absolutamente todos los frentes" en relación a las distintas actuaciones previstas.

Así, ha recordado que el Puerto ya ha aprobado el convenio para prolongar el paseo marítimo desde Gamazo hasta Peligros; ya se está trabajando en el proyecto del Malecón de Puertochico y ya hay contactos entre la APS y el Ayuntamiento para mejorar la prolongación desde Antonio López hasta el Barrio Pesquero.

Además, ha avanzado que en los "próximos días" habrá una reunión del grupo de trabajo entre ambas instituciones que se ha "reactivado" para "empezar a repensar" las dos zonas que sí van a requerir trámites urbanísticos, como son Varadero y San Martín.

Ha indicado que algunos proyectos van a ir más rapidos porque requieren menos trámites, mientras que otros tendrán plazos mayores. Pese a ello ha resaltado que lo importante era reactivar esta relación "con voluntad".

Según Díaz, aunque cada parte deberá defender sus intereses, "hay muchas iniciativas" de integración Puerto-ciudad que a la APS "no le suponen ningún inconveniente en cuanto a su actividad principal" y "simplemente es tener voluntad y ser facilitadores".

QUEJA AL PUERTO DE BILBAO POR UNA ACCIÓN COMERCIAL EN SANTANDER

Por otra parte, Díaz ha sido cuestionado por el malestar que ha generado en la APS una jornada comercial que el Puerto de Bilbao ha llevado a cabo esta semana en Santander, a escasos metros de las instalaciones portuarias de la capital cántabra, para captar clientes.

"Organizar una jornada dirigida a empresas de Cantabria para captar tráficos a Santander justo enfrente del Puerto pues me parece que no es quizás lo más decoroso", ha dicho Díaz, que ha aclarado que no hay que dejar de lado esa labor comercial y de competencia entre puertos, pero considera que "hay otras muchas formas de hacerlas sin tener que quizás ser tan provocador".

"Hay que intentar no sobrepasar determinadas líneas", ha aseverado Díaz, que ha asegurado que "probablemente Santander nunca se le hubiera planteado hacer lo mismo en Bilbao" y está "seguro", que de haberlo pensado, "la reacción" de "malestar" hubiera sido "igual" que la que ha mostrado la APS, que ya ha trasladado su queja.