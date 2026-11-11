Pymetal afirma que la huelga general en Cantabria es un "fracaso absoluto"

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SANTANDER, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas del Metal de Cantabria (Pymetal) ha afirmado que la huelga general de este miércoles "está constituyendo un fracaso absoluto" en el sector del metal y del comercio del metal con un "seguimiento prácticamente nulo" entre los casi 30.000 trabajadores.

En un comunicado, ha señalado que esta "valoración provisional" tiene su origen en una encuesta que ha realizado esta mañana entre las 3.000 empresas del sector en la región, que revela que el seguimiento de la huelga es inferior al 5 por ciento de los trabajadores.

Y ha significado que la actividad productiva "se está desarrollando con absoluta normalidad, registrándose únicamente ausencias puntuales".

Pymetal ha comunicado que "algunas empresas, por prudencia y para evitar posibles incidencias, han optado por trabajar a puerta cerrada, manteniendo íntegramente su actividad habitual".

Por sectores, concretamente en el de instalaciones y servicios auxiliares, en actividades como electricidad, fontanería, calefacción, gas, climatización, mantenimiento y otras especialidades técnicas, las cifras "apuntan" a que el 100% de los trabajadores "está desarrollando su actividad con normalidad, sin que se hayan comunicado incidencias significativas", ha manifestado la patronal.

Respecto al comercio del metal, la situación es "igualmente de absoluta normalidad", con el 100% de los trabajadores desarrollando su actividad laboral, ha remarcado.

Sin embargo, ha puntualizado que en algunos establecimientos abiertos al público "pueden producirse cierres momentáneos y preventivos coincidiendo con el paso de manifestaciones o la presencia de piquetes informativos, procediéndose a su reapertura inmediata una vez finalizada dicha presencia".

Además, ha destacado "especialmente" que "incluso los representantes sindicales de las empresas están acudiendo mayoritariamente a sus puestos de trabajo", lo que "pone de manifiesto la falta de respaldo y comprensión de esta convocatoria entre los propios trabajadores y sus representantes".

Para Pymetal, el paro "no ha sido entendido ni compartido por la inmensa mayoría de los trabajadores ni por buena parte de sus representantes sindicales".

Sí opina que se trata de "una huelga de carácter eminentemente político, promovida por motivaciones ajenas a las reivindicaciones laborales y que carece de justificación desde el punto de vista de la situación de las empresas y de sus trabajadores".

La patronal continuará recabando información de las empresas a lo largo de la jornada para completar su valoración definitiva.