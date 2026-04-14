Quince institutos participarán en los II Sprint Tecnológicos en FP de SODERCAN, centrados en Croma e Impresión 3D

SODERCAN impulsa los II Sprint Tecnológicos en FP, centrados en Croma e Impresión 3D - SODERCAN

SANTANDER 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Quince institutos participarán en la segunda edición de los Sprints Tecnológicos, impulsada por la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), adscrita a la Consejería de Industria, y la Consejería de Formación Profesional, una iniciativa que regresa tras el éxito alcanzado en su primera convocatoria y cuyo objetivo es fomentar el emprendimiento innovador entre el alumnado de Formación Profesional de Cantabria.

En esta nueva edición, los estudiantes trabajarán con dos tecnologías de gran proyección en el ámbito audiovisual y de la fabricación digital: Croma e Impresión 3D, explorando sus aplicaciones prácticas en proyectos reales y orientados al emprendimiento.

Los Sprint Tecnológicos --que forman parte del proyecto TECHFABLAB, incluido en la I Agenda Digital de Cantabria y cofinanciado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del programa RETECH-- se llevarán a cabo en 15 centros de Formación Profesional de Cantabria a finales de abril y durante el mes de mayo, bajo la coordinación de CISE (Centro Internacional Santander Emprendimiento).

En concreto, se desarrollarán en las Aulas de Emprendimiento (ALE) y Aulas Tecnológicas (ATECA) de los centros participantes, espacios concebidos para acercar al alumnado a tecnologías emergentes y metodologías innovadoras.

Tendrán una duración de tres horas y consistirán en una charla introductoria de un experto ponente/emprendedor de la tecnología en cuestión y una parte práctica, desarrollada por un tecnólogo/emprendedor, en la que se planteará un reto entre grupos de alumnos y su resolución innovadora, siempre buscando cómo integrar la tecnología en el proceso de aprendizaje y la exploración de nuevas herramientas y recursos tecnológicos y su aplicación práctica.

Los Sprint Tecnológicos tendrán lugar en los siguientes centros de Formación Profesional: ESAC Roberto Orallo, y los IES Besaya, Foramontanos, La Albericia, Lope de Vega, 8 de Marzo, Peñacastillo, Ricardo Bernardo, Santa Cruz, José del Campo, Fuente Fresnedo, Zapatón, Montesclaros, Augusto González Linares y Miguel Herrero Pereda.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, el objetivo es acercar tecnologías disruptivas al alumnado, impulsar vocaciones científico-tecnológicas, fomentar el espíritu emprendedor y fortalecer la conexión entre el ámbito educativo y el tejido empresarial de la región.