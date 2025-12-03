Quiñones dice que la "amenaza" de adelanto electoral de Buruaga es "un órdago a la desesperada y una "irresponsabilidad"

Quiñones dice que la "amenaza" de adelanto electoral de Buruaga es "la baza que le queda" - PSOE

SANTANDER, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Socialista de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha asegurado este miércoles que la "amenaza" de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), de adelanto electoral es "la baza que le queda por jugar" y "un órdago a la desesperada para ver si surte algún efecto en cualquier grupo político".

Así lo ha asegurado, a preguntas de los periodistas, en la rueda de prensa semanal para abordar la actualidad política de la región, en la que ha manifestado que el hipotético adelanto electoral sería "una irresponsabilidad porque, aunque haya elecciones en el año 2026, se tendrían que repetir obligatoriamente en el 2027".

Además, Quiñones ha afirmado que esta "amenaza" no supone "nada nuevo bajo el sol" porque "demuestra que Cantabria no le importa (a Buruaga) y es irresponsable, aparte de un despilfarro económico de dinero público".

En este sentido, ha criticado la falta de "humildad" de la jefa del Ejecutivo dentro de un Gobierno de Cantabria "que está en minoría" y que, como ha insistido en otras ocasiones, "va a ser la primera presidenta que no consiga sacar adelante los presupuestos" en los últimos 30 años, lo que para Quiñones es la "demostración clara de su debilidad política".

De convocarse esos comicios, el PSOE está "más preparado que nunca, si adelanta elecciones, para ganar al Partido Popular" y si no se convocan ofrecerá una "oposición sin cuartel hacia los desmanes, los recortes, las privatizaciones y el desmantelamiento progresivo de los servicios públicos", ha dicho la portavoz.

Contra Buruaga, la socialista ha criticado que la presidenta de Cantabria "deja de esconderse sólo para una cosa: para criticar a Pedro Sánchez para criticar al gobierno de España cuando es el único que está trabajando por esta tierra".

En esta línea, ha censurado los "cambios de guion" de la líder del Ejecutivo regional, que presentó un "mal" presupuesto "sin acuerdo, sin consenso, sin diálogo" y que después "a la desesperada, amenazó a los alcaldes" y ahora "nos sorprende diciendo que no descarta un adelanto".

ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

Por otro lado, en el marco de la conmemoración del 47 aniversario de la Constitución, que se celebra este sábado, 6 de diciembre, Quiñones ha criticado que "algunos no han asumido los valores democráticos".

En este sentido ha dicho que el gobierno del PP es "más de derechas que de derechos" y ha reclamado derechos en materias como vivienda, salud, educación pública, dependencia o empleo.

Como ejemplos, ha citado que el Gobierno de Cantabria ha intentado "paralizar la exhumación de los restos de tres soldados republicanos, en Mirones; se niega a informar sobre por qué recortan en sanidad pública o por qué privatizan los cribados del cáncer; le parece mal borrar el nombre de las calles franquistas de Santander; y el mismo que le parece mal que La Magdalena sea recordado como el primer campo de concentración de España".

En el aniversario constitucional, ha reclamado que sigue habiendo "asignaturas pendientes para Cantabria, que en dos años ha retrocedido una década en servicios públicos".

TREN A BILBAO

Por otro lado, sobre el trazado del tren a Bilbao, ha defendido que el Gobierno de España (PSOE-Sumar) "está valorando" las alegaciones y que "va a trabajar para que tenga el menor impacto posible", dentro de un proyecto que "es bueno para Cantabria y para todos esos municipios por donde pasa".