Rachas de viento de más de 100km/h en el Mirador del Cable, de las más fuertes del país

Archivo - Mirador del Cable, en Picos de Europa - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mirador del Cable, en Picos de Europa, ha registrado esta madrugada rachas de viento que han superado los 100 kilómetros por hora, entre las más fuertes del país en este inicio de jornada.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), consultados por Europa Press, las rachas han alcanzado en este punto de la geografía cántabra los 103 km/h, las sextas más potentes del país en lo que va de miércoles.

Por otro lado, Cabaña Verónica, ubicada también en Picos, ha anotado la segunda temperatura más baja, con 0,7 grados centígrados a las cuatro de la madrugada.

La sexta y la décima mínima del ranking nacional también se han registrado en la vertiente cántabra de Picos de Europa, con 3,4ºC en el Mirador del Cable y 4,5ºC en Coriscao.