Las rachas de viento superan los 100 kilómetros por hora en Picos de Europa

SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las rachas de viento han superado esta madrugada los 100 kilómetros por hora en la zona cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, según información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, se han registrado rachas de 111 kilómetros por hora en Coriscao y de 101 en Cabaña Verónica, que además se sitúan entre las ocho más fuertes del país.

Por su parte, en Alto Campoo han alcanzado los 91 kilómetros por hora a las 8.30 horas; en Tresviso, los 89 a medianoche; y en San Roque de Riomiera, los 88.