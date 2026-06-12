El Racing lanza INN360, una plataforma de inteligencia deportiva para el desarrollo integral de la cantera

El Racing lanza INN360 - RACING DE SANTANDER

SANTANDER 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander ha lanzado Racing INN360, la plataforma de inteligencia deportiva diseñada exclusivamente para la cantera, que integra cinco pilares tecnológicos --metodología, preparación física, medicina, nutrición y psicología-- para impulsar un desarrollo integral y científico del talento joven, y que se diferencia claramente del análisis de datos del primer equipo.

La iniciativa, promovida por Racing InnovAI, la división de innovación del Racing, se ha presentado este jueves por el presidente del Club, Manolo Higuera, y el director general de Racing InnovAI y máximo accionista del Racing, Sebastián Cera, en un acto que se ha celebrado en el Edificio Bisalia del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), con la participación de los directores generales de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial, Javier Puente, y de Industria, Energía y Minas, José Luis Ceballos, y así como el consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja.

Tal y como han explicado, INN360 nace como un motor estratégico dedicado a la investigación, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas avanzadas en el ámbito deportivo.

Su objetivo principal, han dicho, es impulsar la profesionalización y la excelencia, aplicando la inteligencia artificial y el análisis de datos para optimizar cada faceta del desarrollo de los deportistas, siempre con un enfoque científico y basado en evidencia.

Dentro de este marco innovador, INN360 emerge como un ecosistema integral que redefine la gestión deportiva, ofreciendo un análisis multidisciplinario y sin precedentes de cada joven promesa, de tal manera que la plataforma integra y procesa de manera inteligente una vasta cantidad de datos: físicos, técnicos, nutricionales, psicológicos y médicos.

Dentro del nuevo ecosistema tecnológico del Real Racing, INN360 se presenta como una plataforma de inteligencia deportiva de última generación diseñada para transformar radicalmente la formación y el desarrollo de talento en las categorías inferiores.

Un "ambicioso" proyecto concebido bajo la visión estratégica de Sebastián Ceria, director general de Racing InnovAI y máximo accionista del Racing, quien ha destacado que consolida al club cántabro como un "referente global" en la aplicación de la tecnología más avanzada para la optimización del fútbol base y la forja de las futuras estrellas del deporte rey.

Tal y como ha explicado Ceria, "esta capacidad permite a los cuerpos técnicos y formadores disponer de una visión 360 grados del desarrollo del jugador, facilitando la toma de decisiones estratégicas basadas en evidencia científica y alejadas de la subjetividad".

La plataforma INN360 se estructura en torno a cinco pilares fundamentales que cubren todas las facetas del desarrollo del futbolista: metodología, preparación física, medicina, nutrición y psicología.

Cada uno de estos módulos está interconectado, proporcionando una visión integral del progreso del jugador, de tal manera que el módulo de metodología permite diseñar sesiones de entrenamiento basadas en la metodología del Real Racing Club, con más de 1.000 tareas estructuradas y un asistente de IA (INN360 Copilot) que sugiere ejercicios según los objetivos.

En el ámbito de la medicina, se realiza un seguimiento exhaustivo de lesiones y recuperaciones, mientras que la nutrición monitoriza la ingesta y el gasto calórico. La psicología, a través de herramientas como el test CPRD, evalúa el estado mental y la motivación, aspectos cruciales para el rendimiento.

Todo ello se complementa con informes detallados y paneles de análisis en tiempo real que transforman los datos en inteligencia accionable, pasando de una analítica descriptiva a una IA prescriptiva.

Además, la infraestructura tecnológica de INN360 se apoya en soluciones de nivel empresarial como Microsoft Azure, Power BI, Wimu, Vald y Oliver Sports, garantizando seguridad, escalabilidad y cumplimiento normativo (GDPR).

Más allá de la optimización del rendimiento y la prevención de riesgos, INN360 democratiza el acceso a herramientas de élite, poniendo a disposición de otros clubes y academias una biblioteca de más de 1.000 tareas estructuradas bajo la probada metodología del Real Racing Club, fomentando así un ecosistema futbolístico más profesionalizado y equitativo en la formación.

El director general de Racing InnovAI y máximo accionista del Racing ha destacado que el lanzamiento de INN360 no solo refuerza la posición del Club como sino que "lo eleva a la categoría de líder en innovación tecnológica aplicada al deporte".

"Este proyecto no solo beneficiará a la cantera racinguista, sino que aspira a ser un motor de cambio y profesionalización para la industria del fútbol en su conjunto, sentando las bases para una nueva era en la formación de futbolistas", ha subrayado Ceria.