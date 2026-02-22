El Racing y sus peñas honran a Nando Yosu, Manolo Preciado y Ángel Meñaca - RRC

SANTANDER, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Racing Club de Santander, Manolo Higuera, el presidente de la Fundación Racing y propietario del club, Sebastián Ceria, y directivos de la Asociación de Peñas Racinguistas (APR) han honrado este domingo a las leyendas verdiblancas Nando Yosu, Manolo Preciado y Ángel Meñaca, durante los actos del 113 aniversario del club, conmemorado cada 23 de febrero.

La programación se ha centrado en el barrio de Tetuán, donde los representantes del club y la afición han depositado sendas ofrendas florales sobre las estrellas de Manolo Precidado, exentrenador y exjugador verdiblanco, y Nando Yosu, exjugador, exentrenador y exdirectivo del club, ambas situadas en el 'Paseo de la Fama' de Tetuán.

Asimismo, han acudido hasta la plaza Amaliach para realizar otra ofrenda en la escultura en recuerdo a Ángel Meñaca Montequín, vecino del barrio, exdirectivo del Racing en los años 80 y expresidente del Rayo Cantabria, además de fundador del equipo Estrella de Tetuán.

Posteriormente, se han trasladado hasta la zona de bares del barrio, en la que ha tenido lugar un 'blanqueo', de 13.00 a 14.00 horas, amenizado por piteros y, después, un reparto de cocido montañés, a 3 euros la ración y cuya recaudación solidaria se dirigirá a la Fundación Kalilu Jammen, para la ampliación de su casa de huérfanos en Gambia.

A partir de las 16.00 horas ha tenido lugar una protesta bajo el lema 'Los Campos no nos dan IGUAL', "en defensa" de Los Campos de Sport de El Sardinero.

Tras ella, se han dirigido por el túnel de Tetuán hacia el estadio, donde a partir de las 18.30 horas, se disputa el Racing y Burgos de la 27ª jornada de LaLiga Hypermotion.

Sin embargo, el primer acto de la jornada ha tenido lugar en el paseo marítimo, en la zona de Los Raqueros, donde aficionados y representantes del club se han concentrado para homenajear el centenario del Rayo Cantabria y reivindicar "que el nombre está bajo la protección del Real Racing Club y que nunca deberá salir de su casa para usos extraños en otras entidades".

En dicho acto, ha sonado 'Santander la Marinera', de Chema Puente, acapella y con bufandas verdiblancas al viento, en recuerdo a todos los racinguistas fallecidos durante el último año.