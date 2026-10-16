El Racing pone en marcha esta temporada la I Liga Inclusiva Fundación Cantabria Labs

Presentación de la I Liga Inclusiva Fundación Cantabria Labs. - RACING

SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Real Racing Club pone en marcha esta temporada la I Liga Inclusiva Fundación Cantabria Labs, una iniciativa que supone un paso adelante en su apuesta por utilizar el deporte, especialmente el fútbol, como herramienta de inclusión y transformación social.

Esta Liga contará con equipos vinculados a diferentes municipios de Cantabria. Cada conjunto llevará el nombre y los colores del municipio al que representa, reforzando el sentimiento de pertenencia y la vinculación de los participantes con su entorno.

Los equipos estarán formados por plantillas de entre 12 y 15 jugadores que competirán en modalidad de Fútbol 8. La competición se desarrollará en seis jornadas distribuidas a lo largo de la temporada 2026-2027, recorriendo diferentes puntos de Cantabria.

La primera cita tendrá lugar este sábado, 17 de octubre, en el campo de fútbol de La Maruca, en Camargo, dando así el pistoletazo de salida.

Uno de los aspectos diferenciales del torneo es su sistema de clasificación. Los resultados deportivos serán importantes, pero no serán el único factor que determine la posición de los equipos.

La clasificación general estará formada por la suma de los puntos obtenidos en la competición deportiva y los puntos correspondientes al Fair Play.

Además, la Liga contará con un elemento representativo: su balón oficial, diseñado por el artista cántabro Okuda San Miguel, como símbolo de inclusión, igualdad y solidaridad.

La I Liga Inclusiva Fundación Cantabria Labs pretende ir mucho más allá de la celebración de los partidos. En cada una de las jornadas se desarrollará durante la mañana una formación vinculada al proyecto Escuela de Autonomía, en colaboración con Fundación Reale.

A través de estas sesiones se trabajarán diferentes ámbitos de la vida cotidiana y el desarrollo personal de los participantes, abordando cuestiones relacionadas con la educación financiera, la vida independiente, el bienestar emocional y la autoestima, la seguridad digital, las relaciones personales y la comunicación, entre otras materias.

FÚTBOL INCLUSIVO

Esta nueva competición da continuidad al trabajo que la entidad verdiblanca viene desarrollando en el ámbito del fútbol inclusivo, ha indicado el Club en un comunicado.

Tras la creación del equipo Genuine en octubre de 2023 y la posterior apertura, en 2024, de tres Escuelas Inclusivas en Santander, Torrelavega y Laredo, la liga amplía el alcance del proyecto y conecta a jugadores de diferentes puntos de la Comunidad Autónoma.

La iniciativa se desarrolla junto a Fundación Cantabria Labs y cuenta, además, con la colaboración de Fundación Reale, la Fundación de la Real Federación Cántabra de Fútbol y los ayuntamientos participantes, aunando deporte, formación e inclusión en un proyecto con vocación regional.