El Racing pone a la venta las últimas 145 entradas para el partido de Copa frente al Barça

El Racing pone a la venta las últimas 145 entradas para el partido de Copa frenta al Barça

SANTANDER 12 Ene. (EUROPA PRESS) - El Racing de Santander ha puesto a la venta ya las últimas 145 entradas disponibles para el partido de Copa del Rey que disputarán el equipo verdiblanco y el Barça el próximo jueves 15 en los Campos de Sport del Sardinero.

Según ha comunicado el Club en sus redes sociales, una vez finalizado el plazo que tenían los abonados para comprar su localidad se han puesto a la venta en las taquillas del estadio las 145 localidades que han quedado disponibles.

Dichas entradas podrán ser adquiridas únicamente por aquellos abonados que no pudieron acceder a su entrada adicional.

Para poder comprarlas, es imprescindible presentar de manera física el abono y el DNI.