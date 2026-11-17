El Racing se suma a la red de prevención de violencia de género con la instalación de un punto violeta en El Sardinero. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha distinguido a los Campos de Sport de El Sardinero, estadio del Real Racing Club, como 'Punto Violeta' y ha destacado que, con ello, el club verdiblanco se suma a la red de prevención de la violencia de género y sexual en Cantabria.

En declaraciones a los medios, Casares ha asegurado que en los Campos de Sport "cualquier persona podrá encontrar una mirada aliada y una voz amiga".

El delegado ha colocado este martes junto al presidente del Racing, Manuel Higuera, el distintivo que acredita al club como integrante de la red de Puntos Violeta impulsada por el Ministerio de Igualdad y promovida en Cantabria desde la Unidad de Coordinación de Violencia contra la Mujer de la Delegación del Gobierno.

Casares ha subrayado la importancia de que el Racing se una a la lucha y prevención de la violencia de género, "que es la mayor de las desigualdades que hoy persisten en nuestra sociedad".

Y es que, ha remarcado que el elenco cántabro es "el buque insignia" de la comunidad y reúne en cada partido a más de 22.000 personas. "El Racing tiene un altavoz enorme y cuenta con la capacidad de llegar a muchísima gente de Cantabria", ha enfatizado.

Para Casares, este Punto Violeta del Racing en los Campos de Sport supone "abrir una nueva ventana de esperanza y de oportunidad" para las víctimas pero también para atender a cualquier persona que sufra o haya sufrido cualquier tipo de violencia.

Por su parte, Higuera ha destacado que este Punto Violeta se enmarca dentro del sentimiento de responsabilidad que el Racing tiene con la sociedad.

"La protección a la mujer y la igualdad de género es una responsabilidad que debiéramos tener todos, tanto a nivel individual como a nivel institucional", ha concluido el presidente del Racing.