El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy durante un mitin en Piélagos (Cantabria) - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS

PIÉLAGOS 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado este martes en Piélagos (Cantabria) que España necesita un cambio "imprescindible y urgente" porque "así no se puede seguir", y ha situado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a su partido como "los únicos capaces" de llevarlo a cabo, ya que considera que el país necesita "seriedad, sensatez y experiencia de gobierno".

"Vivimos el periodo más sombrío de la reciente historia de España", ha afirmado Rajoy durante su intervención en un mitin del PP celebrado en en este municipio cántabro, en el que ha estado acompañado por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la cabeza de lista al Congreso, Isabel Urrutia.

El expresidente ha defendido que el próximo 29 de noviembre los ciudadanos deben apostar por un cambio de Gobierno y ha advertido de que España "no puede soportar otros años como los que hemos vivido hasta el día de hoy".

Rajoy ha señalado que ese cambio solo puede llevarlo a cabo Feijóo, a quien ha definido como un dirigente "con experiencia y solvencia", y ha recordado que consiguió ganar cuatro elecciones autonómicas en Galicia por mayoría absoluta.

"La política no es un espectáculo, aunque algunos parece que quieren convertirla en un circo. La política es muy importante porque los gobernantes toman decisiones que afectan a la vida de las personas", ha subrayado.

En este sentido, ha defendido que el PP es un partido "de centro-derecha, con experiencia de gobierno" y que "no es una pandilla ni una formación extremista".

Y es que, ha destacado el los 'populares' representan valores como la Constitución, la democracia, la libertad, la libre empresa y el Estado del bienestar.

CINCO PRIORIDADES PARA ESPAÑA

Durante su discurso, Rajoy ha enumerado cinco prioridades que, a su juicio, debería abordar el próximo Gobierno.

La primera es cambiar el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha atribuido su llegada al poder a "la conjunción de la ambición de un señor que nunca ganó las elecciones con el Frankenstein", es decir, "los independentistas, los proetarras y los extremistas de todas las izquierdas".

La segunda consiste en formar un Gobierno que pueda gobernar y aprobar presupuestos y leyes. En este punto, ha criticado que el Ejecutivo central haya terminado la legislatura sin nuevos presupuestos y ha considerado que esta situación ha permitido gastar los recursos públicos sin el correspondiente control parlamentario.

"Un Gobierno que pretenda gobernar y que pueda", ha insistido el expresidente, que ha asegurado que los presupuestos "son la ley más importante que aprueba un Parlamento", ya que establecen "qué impuestos se recaudan y cómo se emplea el dinero de los ciudadanos".

La tercera prioridad para Rajoy es recuperar la calidad de la democracia española. Y es que, ha opinado que la democracia "no consiste únicamente en votar, sino también en garantizar el pluralismo político, los derechos y libertades, la independencia judicial, la separación de poderes y la primacía de la ley".

Sobre esto, ha cuestionado la actuación del Ejecutivo en instituciones como el CIS, el INE y RTVE, y ha denunciado que el Gobierno ha intentado "controlar los organismos independientes".

Como cuarta prioridad, ha reclamado "acabar con la polarización, la división y la confrontación política". Así, ha señalado que España no había vivido desde las primeras elecciones democráticas, en 1977, un periodo de "bronca, polarización, insulto y maleducación" como en los últimos años.

También ha reivindicado los grandes acuerdos entre los principales partidos políticos sobre cuestiones de Estado, como la Constitución, la entrada en la Unión Europea, la incorporación al euro, la política exterior, la defensa o la aplicación del artículo 155 en Cataluña, cuando él gobernaba.

"El presidente de un Gobierno, o el alcalde, gobierna para todos. Hay quien le vota y hay quien no le vota, pero gobierna para todos", ha afirmado Rajoy.

La quinta prioridad, ha añadido, es "sencillamente gobernar". "Los gobiernos están para gobernar, y aquí no se ha gobernado", ha manifestado.

En esta línea, ha criticado que el Ejecutivo ha dedicado "demasiado tiempo a la propaganda, las manifestaciones y la confrontación política".

CRÍTICAS A LA VIVIENDA Y LAS INFRAESTRUCTURAS

Rajoy ha dedicado una parte de su intervención a cuestionar la gestión del Gobierno central en materia de vivienda, infraestructuras, inmigración y la inflación.

Sobre la vivienda, ha señalado que en España no se ha construido ninguna vivienda en los últimos ocho años.

"Hay que tener el rostro igual de duro que el pedernal para decir que ahora, con dos decretos leyes, van a arreglar el tema de la vivienda", ha lamentado.

También ha criticado el funcionamiento ferroviario y los retrasos de los trenes, y ha destacado que durante su etapa al frente del Gobierno la alta velocidad española era "un referente de puntualidad".

En relación con las infraestructuras, ha defendido que gobernar implica tomar decisiones y mantener adecuadamente las carreteras y los servicios ferroviarios, y ha lamentado los problemas que afectan actualmente al transporte.

El expresidente también ha criticado la inflación, que ha situado en el 4,9%, y a la inmigración, "que ha pasado de ocupar el puesto 17 entre las preocupaciones de los españoles cuando el PP dejó el Gobierno a situarse entre los principales problemas del país".

Asimismo, ha cuestionado la respuesta del Gobierno central en la crisis de Ceuta y ha considerado que la política de inmigración "necesita una gestión más eficaz".

PIDE CONCENTRAR EL VOTO EN EL PP

Por último, el expresidente ha pedido que no se divida el voto y ha advertido de que apoyar a otras formaciones "puede facilitar" que los escaños terminen beneficiando a otros partidos.

"Nosotros somos un partido de centro-derecha, no somos unos extremistas. A un extremismo no se le puede oponer otro extremismo", ha defendido.

Rajoy ha reivindicado la trayectoria del PP y su experiencia al frente del Gobierno de España, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y ha destacado su defensa de la sanidad pública, la educación, las pensiones y la atención a la dependencia.

Y ha concluido apelando a la participación electoral y asegurando que España "no puede soportar más años de la actual situación política".

"Tenemos el mejor líder de los que se presenta a estas elecciones", ha sentenciado en referencia a Feijóo.