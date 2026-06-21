Ramales registra 39,6 grados, la temperatura máxima de Cantabria este domingo

SANTANDER 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ramales de la Victoria ha registrado 39,1 grados centígrados a las 15.00 horas, lo que supone la temperatura máxima registrada en Cantabria este domingo, seguido de Tama (38ºC), Los Tojos (37,2ºC), Cubillo de Ebro (35,1ºC), Fuente Dé (34,7ºC) y Polientes (34,6ºC).

Y es que el centro de la región, Liébana y el Valle de Villaverde permanecen este 21 de junio en alerta naranja (peligro importante) por temperaturas máximas que pueden alcanzar los 37 grados hasta las 21.00 horas.

Además, el resto de Cantabria está en nivel amarillo (peligro bajo) temperaturas de hasta 34 grados, en el mismo horario, que son más probables en la zona oriental del litoral. En este sentido, Castro Urdiales ha marcado la máxima en la costa (33ºC).

Sin embargo, estas temperaturas están lejos de las primeras posiciones del ranking nacional, liderado por Almadén (Ciudad Real), con 42,2 grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.