Raphael, Loquillo y Sergio Dalma se suman a los conciertos programados para este verano en Santander

SANTANDER, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Raphael, Loquillo, Sergio Dalma y los cómicos Aguilera y Mení se suman a los artistas que pasarán el próximo verano por Santander, ya que son los cabezas de cartel del festival La Plaza que se celebrará del 11 al 14 de septiembre en la Plaza de Toros.

Ésta es solo una de las numerosas citas que la capital cántabra acogerá en verano, junto a festivales como Caribe Mix, Negrita Music, Hocky Music, Remember Rock, Magdalena en Vivo y Sonorama, a los que se añaden los conciertos de Dani Martín (26 de julio) y La Oreja de Van Gogh (21 de agosto).

Todos ellos están organizados por Mouro Producciones, que ha presentado oficialmente este viernes la programación para julio, agosto y septiembre en la Feria Internacional del Turismo, Fitur.

Entre las novedades ha dado a conocer el cartel del Hocky Music, que se celebrará el 18 de julio en con las actuaciones de Fernando Costa, Lucho RK, Hard GZ, Alvama Ice y John Pollón; del Remember Rock, que será el 20 de julio y contará con La Fuga y Mägo de Oz, además del tributo a Extremoduro 'De acero'; y de La Plaza Santander, que tendrá a Raphael, Loquillo, Sergio Dalma y los cómicos Aguilera y Mení, del del 11 al 14 de septiembre. Los tres festivales tendrán lugar en la Campa de La Magdalena.

Éstos se suman a los ya anunciados conciertos de Dani Martín (26 de julio en La Magdalena), La Oreja de Van Gogh (21 de agosto en la Virgen del Mar).

También al festival Caribe Mix, que tendrá lugar el 22 de agosto en la Virgen del Mar con Coyote Dax, Guarana, Lorca, Malena Gracia, La Fiesta y Ariel de Cuba como primeros artistas confirmados; y al Negrita Music Festival, el 27 y 28 de agosto del que se ha anunciado a Ana Mena, Juan Magan, Xyio Fernández, D. Valentino, MVRK, Ladiferencia2006 y Metrika.

Además, la organización ha avanzado que la programación estival se completará próximamente con los anuncios de Magdalena en Vivo (del 21 al 24 de julio), un evento sorpresa (el 25 de julio) y el Sonorama Ribera Day (39 de agosto).