Raquel Sánchez dice que los fondos europeos aumentarán las inversiones un 30% en movilidad sostenible

SANTANDER, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha destacado la "enorme inyección" de recursos que van a suponer los 13.000 millones de euros de los fondos europeos que se van a derivar hacia la movilidad sostenible y que, según ha dicho, permitirán aumentar las inversiones un 30 por ciento en los próximos años.

"Con cargo a este plan hemos planteado ayudas para actuar contra las emisiones y la congestión urbana y mejorar el transporte público. Ello incluye la creación de zonas de bajas emisiones, itinerarios peatonales y ciclistas, el fomento del transporte público, con carriles prioritarios y aparcamientos disuarios, y también entre otras cosas, y entre otras actuaciones la urbanización de zonas urbanas", ha afirmado.

Sánchez, que ha intervenido telemáticamente en el Foro de Ingeniería y Obra Pública que se celebra en Santander centro de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ha precisado que "la mayor apuesta" que han realizado es la del ferrocarril, que ha subrayado "es el medio de transporte más respetuoso con el medio ambiente, y cuyo peso en el conjunto de las emisiones es residual".

"Pese a ello, somos conscientes que su cuota es muy limitada en el transporte de viajeros, y mucho más aún en el de mercancías, donde nos encontramos a gran distancia de Europa. Por lo tanto, este reparto modal es justamente lo que nos proponemos cambiar", ha explicado.

Por ello, la ministra ha explicado que quiere hacer del ferrocarril un medio de transporte "cada vez más atractivo", aumentar el peso "del transporte ferroviario de mercancías", y recortar así la distancia que separa a España de Europa, y "abrir la puerta" para que se convierta en una "plataforma intercontinental" para el continente europeo.

En su intervención, Sánchez ha afirmado que el Gobieno se encuentra trabajando para que España se convierta "en un referente internacional de la movibilidad sostenible, y un foco de atracción para las inversiones, y para la innvocación tecnoclógica".

En este punto, ha señalado la necesidad de "reflexionar conjuntamente" sobre cómo evoluciona la movilidad y "cómo queremos que sea". "Debemos de ser conscientes de que nuestra sociedad se encuentra en un punto de inflexión, y desde el ministerio tenemos claro que ciertas cuestiones relacionadas con la movilidad deben modificarse, no podemos seguir moviéndonos hasta ahora como lo hemos hecho, porque el Planeta no lo aguanta y no tenemos un plan B", ha enfatizado.

Sánchez ha recordado que el transporte es el responsable en España "del 27 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y de estas emisiones la carretera es el medio de transporte que más emite, con un 92 por ciento de ese porcentaje", por lo que "cualquier ánimo de cumplir con los compromisos climáticos internacionales debe pasar inevitablemente por un cambio en la movilidad, y también en el transporte".

"Por eso nos encontramos inmersos planificando esa nueva movilidad en su conjunto, para que nuestro legado sea un sistema de transportes mucho más seguro, más sostenible y conectado para las generaciones futuras, porque somos un país que somos una potencia mundial en ingeniería civil, eso es una marca de España", ha manifestado.

"Entendemos (el Gobierno) que la movilidad debe ser entendida como un derecho de los ciudadanos que debe ser protegido por los poderes públicos, y también, evidentemente, es un elemento de cohesión social y territorial. Asumimos también la urgencia de luchar contra el cambio climático y cumplir los compromisos internacionales suscritos por España", ha proclamado.

Estos principios han sido, según Sánchez, la base de "nuestra estrategia de movilidad, segura, sostenible y conectada, y también constituyen el armazón de la futura Ley de Movilidad Sostenible".

"Nuestra intención es diseñar un sistema de transportes inteligente, competitivo, seguro, asequible y accesible para todo el mundo, un sistema sostenible, centrado en las personas, pero que ha de disponer de alternativas más ecológicas y limpias en sus hábitos de movilibilidad", ha especificado.