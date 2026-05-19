Raúl Chapado y Ruth Beitia clausuran las Jornadas de Olimpismo de Camargo ante 300 alumnos

Clausura Jornadas de Olimpismo. - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha clausurado este martes las Jornadas de Olimpismo, un proyecto educativo desarrollado durante los últimos meses en distintos centros de Secundaria del municipio y que ha reunido en su acto final a cerca de 300 estudiantes de Camargo y Santander, en torno a los valores del deporte, la convivencia y la superación personal.

La jornada, celebrada en el Centro Cultural La Vidriera, ha contado con la participación del presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado --quien también es presidente de la Academia Olímpica Española y vicepresidente de World Athletics--, así como de la campeona olímpica Ruth Beitia, junto a otras figuras vinculadas al deporte y al olimpismo, como Pablo Galán y Alejandro Siri.

Otro de los deportistas que se ha sumado a la celebración de estas Jornadas en los centros educativos ha sido el regatista Jan Abascal.

Esta última jornada ha estado marcada por una charla entre Raúl Chapado y Ruth Beitia con los estudiantes, centrada en cuestiones como la superación personal, la humildad, la solidaridad, la paciencia y la importancia de afrontar desafíos y retos con valentía, incluso ante las derrotas o los malos resultados.

Durante el encuentro también se han abordado situaciones relacionadas con el bullying y la necesidad de fomentar entornos basados en el respeto y el apoyo mutuo dentro y fuera del ámbito deportivo.

Durante el acto de clausura, el alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha agradecido a los participantes que hayan compartido con los jóvenes sus experiencias deportivas y personales, poniendo el foco en valores como el respeto, la amistad, la solidaridad y la capacidad de "si te caes, volverte a levantar".

Además, ha subrayado la necesidad de seguir trasladando estos principios a las nuevas generaciones "en estos tiempos tan convulsos", y ha animado a los estudiantes a quedarse con el aprendizaje recibido durante estas jornadas y con el ejemplo de quienes han participado en ellas.

Asimismo, el regidor ha indicado que, más allá de los logros deportivos, lo importante es incorporar a la vida diaria los valores vinculados al esfuerzo, la convivencia y la superación personal.

Por último, ha agradecido la participación de los estudiantes de los centros Sagrada Familia, Colegio Altamira, IES Valle de Camargo, Ría del Carmen y Muriedas e IES La Albericia (Santander).