R Raúl Hevia y Manuel Minch protagonizarán la tercera sesión de 'Encuentros con artistas' en el MAS

Raúl Hevia y Manuel Minch protagonizarán la tercera sesión de 'Encuentros con artistas' en el MAS - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Raúl Hevia y Manuel Minch protagonizarán este martes, 4 de noviembre, a las 19.00 horas, la tercera sesión del ciclo 'Encuentros con artistas. Charlas Intergeneracionales' en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS), con una propuesta titulada 'Cuerpos y Materialidades'.

Hevia y Minch abordarán, desde perspectivas complementarias, la relación entre cuerpo, memoria y materia, poniendo en diálogo distintas maneras de entender la investigación visual como práctica expandida y como territorio donde pensamiento, experiencia y forma se entrelazan, según ha informado el Ayuntamiento de Santander.

El trabajo de Raúl Hevia (Oviedo, 1965) se adentra en los modos de narrar la intimidad contemporánea a través de la memoria, el archivo y el lenguaje, reflexionando sobre los vínculos entre lo personal y lo colectivo. Su práctica artística, desarrollada entre la fotografía, el vídeo y el libro de artista, cuestiona las estructuras del relato y los modos de representación que configuran nuestra memoria visual.

Por su parte, Manuel Minch (Santander, 1993) explora, mediante una práctica procesual y experimental, la tensión entre lo visible y lo latente, combinando materiales y tecnologías para revelar las huellas invisibles de la presencia humana. Su obra se sitúa en el punto de encuentro entre tecnología, cuerpo y materia, invitando a reconsiderar cómo habitamos el tiempo, el territorio y la memoria.

Forma parte de una programación comisariada y moderada por Laura Cobo, que invita a artistas de distintas generaciones a compartir sus procesos creativos, referencias y pensamiento visual. Cada sesión del programa se articula en torno a una disciplina artística y propone un espacio abierto para la reflexión y el intercambio entre artistas, ciudadanía y contexto cultural.

Durante el encuentro, ambos artistas presentarán su trabajo y compartirán sus procesos creativos e inquietudes. Posteriormente, mantendrán una conversación abierta, que concluirá con un coloquio con el público.

El formato de estas charlas --exposición individual, diálogo entre los artistas y debate final-- propone una experiencia cercana y participativa, fomentando la comprensión del arte contemporáneo y la conexión directa entre creadores y ciudadanía.

Según la concejala de Cultura, Noemí Méndez, el objetivo es acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía y fomentar el diálogo entre creadores de distintas trayectorias y públicos diversos, reforzando la mediación cultural y la cercanía del MAS como espacio vivo de aprendizaje y reflexión.

"Encuentros con artistas pretende generar nuevos públicos y dar visibilidad a los creadores contemporáneos que, desde lenguajes diversos, construyen una mirada crítica y sensible sobre el presente", ha señalado Méndez.