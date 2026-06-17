Raúl Medina, Carlos Sainz, Rocío Vilar, Pablo Arias, Judith Clifton y Juan Baró, Premios UC Transfiere 2026

Premios UC Transfiere 2026. - UC

SANTANDER 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha entregado este miércoles los Premios UC Transfiere y UC Solutions, que en el caso de los primeros han recaído en Raúl Medina, Carlos Sainz, Rocío Vilar, Pablo Arias, Judith Clifton y Juan Baró.

Se trata de la segunda edición de los Premios Transfiere y UC Solutions, adscritos al Programa Cátedra Innovación y el Programa Cátedra Seguridad, Planificación y Competitividad Industrial, respectivamente, ha indicado la UC en nota de prensa.

En la ceremonia han participado la rectora, Conchi López; el director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial de Cantabria, Javier Puente; el vicerrector de Investigación, Transferencia y Doctorado, Luigi dell'Olio; y el director del Área de Transferencia, Daniel Alvear.

En concreto, los galardonados con el UC Transfiere son el director general del Instituto del Instituto de Hidráulica Ambiental de la UC (IHCantabria), Raúl Medina (en el área de Ingenierías); el catedrático de Radiología y Medicina Física de la UC, Carlos Sainz (Ciencias de la Salud); la investigadora del grupo de Física de Partículas del Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-UC), Rocío Vilar (Ciencias Experimentales y Exactas); el director del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (IIIPC), Pablo Arias (Arte y Humanidades); la catedrática del Departamento de Economía de la UC, Judith Clifton (Ciencias Sociales), y el catedrático de Historia del Derecho y exdecano de Derecho, Juan Baró (Ciencias Jurídicas).

Respecto a la promoción de la competitividad industrial UC Solutions, los científicos de grupos de investigación premiados son, en el reto Industria 4.0, Valen Gómez del grupo Ingeniería Gráfica y Estructuras Espaciales (AUTO SPACE FRAME 4.0); Guillermo Díaz del grupo Desarrollo De Procesos Químicos y Control De Contaminantes (CCI-CO2); y Soraya Diego (GREENPAD 4.0) y Sergio Cicero (materiales estructurales para nuevas energías sostenibles), ambos del grupo LADICIM.

En el reto Salud y Bienestar, el premio es para la investigadora Mónica López del grupo Nanomedicina (AMBER-GEN); y en el reto Blue Economy e Industria Offshore, Fernando Méndez del grupo de Ingeniería Geomática y Oceanográfica (IA como nexo para servicios climáticos oceanográficos); Lucía Gómez, del grupo Procesos Avanzados De Separación (BLUE-RED); Pablo García, del grupo de Ingeniería Mecánica (sistema integrado para operaciones en plataformas eólicas offshore); y Soraya Hidalgo, del grupo Fundamentos De Análisis Económico (regulación ambiental y competitividad en el transporte marítimo).

La rectora ha destacado que estos premios reconocen, además de una trayectoria, la capacidad de generar ideas, llevarlas adelante y "no conformarse con lo que existe" para que el conocimiento generado en esta Universidad "salga del laboratorio y llegue hacia la sociedad que nos acoge".

"Nosotros somos una Universidad que es intensiva en investigación, tal y como "aparece sistemáticamente reflejado en los rankings, con una gran capacidad de generación de investigación de primer nivel y "capacidad de transferencia a la sociedad", ha subrayado.

Por su parte, Luigi dell'Olio ha sostenido que estos galardones también ponen en valor el "esfuerzo sostenido" de los investigadores de la Universidad por conectar su trabajo con la sociedad, y transformar conocimiento en "valor real" para Cantabria y sus ciudadanos".

Ha explicado que los premios UC Transfiere "nacen de la convicción de que la investigación universitaria no termina en la publicación científica". "Se proyecta, y adquiere su pleno sentido, cuando ese conocimiento genera retorno económico para la sociedad, cuando produce una patente, una licencia, una empresa de base tecnológica, cuando atrae fondos competitivos que movilizan equipos y generan empleo cualificado", ha subrayado.

El vicerrector de Investigación ha indicado que los Premios UC Solutions "tienen una lógica distinta pero complementaria". "Donde UC Transfiere mira a la trayectoria, UC Solutions mira hacia adelante. Donde uno reconoce lo hecho, el otro estimula lo que está por hacer", ha dicho.

A través de esta convocatoria -también en su segunda edición- se invita a los investigadores de los grupos reconocidos de la UC a formular respuestas concretas a retos tecnológicos reales del tejido productivo de Cantabria, identificados a partir de los ecosistemas de la Estrategia de Especialización Inteligente ICAN".

Ambas convocatorias son posibles gracias a la colaboración con el Gobierno de Cantabria, articulada a través de dos programas cátedra: el Programa Cátedra Innovación, que da cobertura a los Premios UC Transfiere, y el Programa Cátedra Seguridad, Planificación y Competitividad Industrial, que sostiene los Premios UC Solutions.

En este sentido, Puente ha resaltado "el compromiso" de colaboración de su Dirección con la UC para trabajar juntos de cara al "desarrollo de Cantabria". Así, felicitó a los premiados y sus proyectos, que "dentro del ecosistema de innovación provocan que Cantabria vaya creciendo", ha destacado.