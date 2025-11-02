Reabierta al tráfico la A-8 en la zona de Ontón sentido Bilbao tras la retirada de un camión accidentado

SANTANDER 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los dos carriles de la autovía A-8 en la zona de Ontón sentido Bilbao han sido reabiertos a la circulación tras permanecer desde primera hora de esta tarde cortados para la retirada de un camión accidentado que este sábado volcó mientras transportaba turismos y que no dejó heridos.

Sin embargo y según informa la DGT, todavía hay complicaciones en el tráfico en este tramo y vía. El corte ha afectado a los puntos kilométricos 142.3, en Ontón, al 138.9, en Cobarón (Vizcaya).

Los bomberos del Ayuntamiento de Castro Urdiales acudieron ayer a atender el suceso movilizados por el Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria. El accidente no registró ningún daño personal y el carril derecho de la autovía quedó cortado hasta la retirada del vehículo.