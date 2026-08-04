Recuperación de la Memoria Histórica inicia en Arredondo la búsqueda de varias víctimas asesinadas en el franquismo

Soledad y su hijo Humberto. - ARMH

SANTANDER, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha iniciado este martes en el cementerio de Arredondo las labores de búsqueda y exhumación de varios republicanos y desaparecidos durante el franquismo.

Las personas que se buscan, a petición de sus familias, son un matrimonio (José Crespo y Soledad Cirión) y su hijo de cinco años (Humberto), que fueron asesinados en Arredondo en agosto de 1937, cuando huían hacia Santander tras la entrada de los franquistas en Villasana de Mena (Burgos).

También se busca a Aurelio Fernández, originario de Las Machorras, asesinado por pistoleros falangistas cerca de Arredondo; y a Gregorio Villate, que era alcalde de Mena.

Las familias han contactado con la Asociación, que ha obtenido información sobre las víctimas a través de la página web Las Merindades en la Memoria y del investigador Fernando Obregón, ha indicado la ARMH en un comunicado.

La Asociación, que inició en el año 2000 las exhumaciones científicas con identificación genética, lleva a cabo todas las actuaciones de investigación, exhumación e identificación con sus propios recursos, aportados por socios y donantes.