Recuperado en Ampuero un vehículo robado hace 10 años que se iban a utilizar para piezas de otro - GUARDIA CIVIL
SANTANDER 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha recuperado en el municipio de Ampuero un vehículo robado hace diez años que iba a ser utilizado para piezas de otro modelo similar. Por estos hechos ha detenido a vecino de Castro Urdiales, de 47 años, como presunto autor de un delito de receptación y otro de falsedad documental.
El pasado mes de febrero, la Guardia Civil vio en Ampuero un coche sin placas de matrícula que les infundió sospechas y que estaba aparcado cerca de un taller.
Al no tener matrícula, los agentes investigaron el número del bastidor y verificaron que se había denunciado su robo hace diez años.
En una inspección posterior al vehículo, localizaron en su interior unas placas de matrícula que correspondían a otro automóvil de la misma marca y modelo que el sustraído.
Averiguaron que un particular había llevado el coche al taller para ser utilizado como piezas para la reparación de otro del mismo modelo. También consiguieron identificar a esta persona, que resultó ser vecino de Castro Urdiales.
Una vez localizado, fue detenido este mes como presunto autor de un delito de receptación y otro de falsedad documental en relación con las placas de matrículas localizadas.