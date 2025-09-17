Recuperan su piso de Santander tras dos años de impagos de alquiler y servicios por un 'inquiokupa'

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los propietarios de un piso en la zona de Nueva Montaña de Santander han recuperado su propiedad tras casi dos años de impagos de alquiler y servicios -luz, agua y gas- por parte de un 'inquiokupa', que ha sido desalojado del domicilio este miércoles, 17 de septiembre, por orden judicial.

El dueño de la vivienda ha informado a Europa Press del lanzamiento, que ha tenido lugar a las 9.00 horas tras un "calvario de promesas incumplidas" del morador y de un proceso judicial que se ha "dilatado en el tiempo".

En el momento del lanzamiento, los inquilinos no estaban en el piso, que estaba sucio y en el que algunos enseres y muebles estaban rotos.

En su caso, alquiló el piso a un matrimonio joven con una menor y al padre del progenitor. El primero de ellos fue presentado por la inmobiliaria como un contratista de obra con personal a su cargo y entregó documentación "que parecía en regla".

Así, al principio pagaba "puntualmente" el alquiler -700 euros mensuales para una vivienda de tres habitaciones, dos baños, ascensor y acceso directo al garaje- así como los recibos de luz, agua y gas que abonaba directamente a los propietarios.

Al cabo de un tiempo, ambas partes acordaron cambiar el número de cuenta del dueño por el del inquilino para que pagara directamente los consumos, y desde entonces las compañías eléctrica y de gas "empezaron a amenazarnos a nosotros por impago, ya que les devolvían los recibos", indica el propietario del inmueble, para señalar que el inquilino le "esquivaba diciendo que eran errores bancarios".

Así, el afectado actuó "de buena fe" y volvió a dar su número de cuenta, y el arrendatario fue pagando "a trancas y barrancas", hasta que dejó de hacerlo en enero del año pasado, y los propietarios se pusieron en manos del abogado del seguro de impagos que habían contratado, que ha tramitado la denuncia.

"En todo este tiempo, el inquilino ha hecho oídos sordos de mis requerimientos, y cuando una tercera persona de su entorno ha recogido la citación 'por equivocación' ha prometido pagar la deuda en tres plazos, y como no hemos aceptado porque a estas alturas ya no nos va a pagar, incluso ha amenazado con alegar que tiene una hija a su cargo (vive con su madre en otra vivienda) para demorar su salida y quedarse más tiempo gratis en la vivienda".

El arrendador ha expresado así su "profundo malestar" por la situación vivida -"no me sobra el dinero: he estado pagando la hipoteca del piso donde vivo y la del que he alquilado, que la compré para invertir de cara a mi jubilación"- y ha aconsejado a futuros arrendadores que contraten un seguro por impago de alquiler y que se den de baja en la luz, el agua y el gas de la vivienda cuando vayan a alquilar la vivienda, para que el inquilino contrate estos servicios y haga frente a los mismos.

Además, ha criticado a la administración, que "protege" al arrendatario, pero "deja a los pies de los caballos" a los arrendadores, que "viven situaciones de impotencia como la que he vivido yo".

En este sentido, el propietario del inmueble ha expresado la "desazón" que siente, que hace que se plantee venderlo.