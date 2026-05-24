Recyason adquiere una parcela en el polígono de Alto Asón para un proyecto de revalorización de residuos de construcción

Imagen aérea del polígono industrial de Alto Asón - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 24 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa de nueva creación Recyason S.L. ha formalizado la escritura de compraventa de una parcela del polígono industrial de Alto Asón, en Ramales de la Victoria, donde desarrollará una actividad centrada en la gestión y revalorización de residuos de construcción y otros materiales.

La parcela adquirida cuenta con una superficie de 1.880 metros cuadrados y el proyecto contempla la creación de dos puestos de trabajo en esta primera fase de implantación.

Según ha informado el Gobierno de Cantabria en nota de prensa, este nuevo establecimiento empresarial está dirigido por un equipo con amplia trayectoria en el sector de la construcción y la obra civil, con experiencia en excavaciones generales, movimientos de tierra, regeneración de pistas forestales y construcción de escolleras e infraestructuras hidráulicas, desarrollando su actividad principalmente en el entorno del norte de España.

Asimismo, ha resaltado que Recyason apuesta por diversificar su actividad hacia el ámbito de la economía circular y la valorización de residuos, "contribuyendo a promover una gestión más sostenible de los materiales derivados de la construcción y reforzando, al mismo tiempo, la actividad empresarial del polígono industrial de Alto Asón".

Situado en una ubicación estratégica de la zona oriental de Cantabria, el polígono industrial de Alto Asón tiene conexión directa a través de la N-629 y proximidad a la autovía A-8, lo que facilita las comunicaciones tanto con el País Vasco como con el puerto de Santander y otros núcleos logísticos e industriales del norte de España.

Todo ello convierte a este área industrial en un enclave atractivo para empresas vinculadas a la industria, la logística y los servicios ambientales, ha destacado el Ejecutivo.

Actualmente, el parque empresarial cuenta con 14 empresas instaladas, dedicadas a actividades diversas como la alimentación, la distribución de electrodomésticos, los talleres metálicos, la electricidad o la maquinaria industrial.

Además, dos empresas ya implantadas en el polígono, Cantra y Norcantabric, tienen previsto ampliar sus instalaciones y actividad en los próximos años, lo que permitirá completar el cien por cien de la ocupación del suelo productivo disponible en el polígono industrial de Alto Asón.