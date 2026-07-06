La Red Cántabra de Desarrollo Rural asume la gestión de los centros de visitantes de Campoo

Imagen del acto de traspaso celebrado en Fontibre - JOSE ROMAN CAVIA SOTO-GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Red Cántabra de Desarrollo Rural ha asumido la gestión de los cinco centros de visitantes ubicados en la comarca de Campoo, cuya actividad se centra en la promoción ambiental y social del medio rural, y fomentar la sensibilización sobre la conservación, la protección y la puesta en valor del medio ambiente y del entorno rural.

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha oficializado este lunes en Fontibre el traspaso de su gestión, que hasta ahora dependía del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), culminando así el convenio suscrito en junio con la Consejería.

"Ha costado casi tres años de papeleos, pero ya podemos decir que es una realidad", ha subrayado Media, quien ha indicado que este acuerdo responde a un compromiso adquirido con los trabajadores de los centros cuando él era portavoz de esta materia en la oposición.

En concreto, la Red Cántabra de Desarrollo Rural gestionará el Centro de Visitantes del Monte Hijedo; el de la Piedra en Seco; el del Río Ebro, el del Embalse del Ebro y el de los Caminos de la Harina, ubicados en los municipios de Hermandad de Campoo de Suso, Valderredible, Campoo de Yuso y Pesquera.

De esta manera, la Red contará con una subvención nominativa de 362.000 euros consignada en los Presupuestos Generales de Cantabria para 2026, una financiación que tendrá continuidad en los próximos ejercicios, según ha avanzado el consejero.

Media ha afirmado que el cambio de gestión garantiza la continuidad de la actividad habitual de los cinco centros, que seguirán desarrollando actividades de información, sensibilización y educación ambiental, promoción conjunta de todos los centros, acciones de dinamización del territorio y el mantenimiento de sus instalaciones.

Asimismo, todo el personal adscrito a los cinco centros ha pasado a integrarse en la Red Cántabra de Desarrollo Rural "en las mismas condiciones" que el resto de los trabajadores de la asociación.

Finalmente, Media ha agradecido la implicación de todas las entidades en un acuerdo "que será bueno para todos" y que permitirá promocionar la labor que desarrollan estos centros en la comarca campurriana.

Por su parte, el presidente de la Red, Fernando Franco, ha explicado que el cambio de gestión comenzó el 1 de julio y ha destacado que el nuevo modelo incorpora una cuadrilla destinada al mantenimiento de las instalaciones y de su entorno.

Asimismo, ha señalado que la entidad afronta esta nueva etapa con el objetivo de mejorar la gestión de los centros, reforzar su difusión y aumentar su capacidad para atraer visitantes a la comarca.

Franco también ha puesto en valor la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, que "llevaban unos años de incertidumbre", ha indicado.

REMODELACIÓN

Por otro lado, durante su visita al Centro de Visitantes del Río Ebro, el consejero también ha anunciado que su departamento ya dispone del proyecto básico para acometer la remodelación de estas instalaciones, una actuación que supondrá una inversión estimada de 250.000 euros.

El siguiente paso será la redacción del proyecto constructivo para proceder posteriormente a la licitación de las obras.

El objetivo es modernizar un edificio que "lleva bastantes años sin una remodelación adecuada", para mejorar tanto la imagen de las instalaciones como las condiciones de trabajo del personal.

En el acto han participado también el director del CIMA, Patricio Martínez; el alcalde de Hermandad de Campoo de Suso, Pedro Luis Gutiérrez; el alcalde de Campoo de Yuso, Eduardo Ortiz; el alcalde de Pesquera, Julián Gutiérrez, y representantes de los trabajadores.