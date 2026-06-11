La reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria entrará en vigor este viernes

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SANTANDER, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria, aprobada por unanimidad por el Parlamento regional el pasado 1 de junio, entrará en vigor este viernes, 12 de junio, tras publicarse este jueves en el boletín oficial de la comunidad autónoma.

El texto introduce seis modificaciones en la Ley de Coordinación de Policías Locales aprobada en 2022. Entre ellas, destaca que los policías locales en prácticas podrán portar armas de fuego durante su periodo formativo, con la condición de que hayan superado la instrucción de tiro correspondiente.

Además, y gracias a una enmienda transaccional del PP, PRC y PSOE incorporada a la norma, se introducen también cambios en la regulación del curso básico obligatorio dentro del proceso selectivo unificado, separando las fases de oposición, formación y prácticas para simplificar y agilizar el acceso a los cuerpos de Policía Local.

Asimismo, permitirá que el curso básico pueda ser realizado por un número superior de aspirantes al de plazas convocadas, en el porcentaje que determinen las bases de cada convocatoria.

Ello permitirá evitar que queden plazas vacantes cuando algún aspirante no supere el curso o renuncie durante el proceso. Quienes aprueben esta formación quedarán además exentos de volver a realizarla en futuros procesos selectivos.

La ley elimina, igualmente, la limitación temporal de cinco años para el reconocimiento de cursos y prácticas en los procesos de selección y promoción interna, favoreciendo así el desarrollo de la carrera profesional de los agentes.

Por otro lado, el nuevo texto se adapta a la estructura administrativa actual, eliminando las referencias a la antigua Escuela de Policía Local tras su integración en el Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP).

La consejera de Seguridad, Isabel Urrutia (PP), subrayó en el Pleno del pasado 1 de junio, que la norma permitirá culminar el proceso de modernización de estos cuerpos y avanzar en la implantación del proceso selectivo unificado, la actualización de las normas marco y el refuerzo de la formación y la seguridad de los agentes.

También posibilitará, según dijo, "mejorar y unificar" la selección de agentes, favorecer la estabilidad de las plantillas municipales, garantizar una "mayor seguridad" durante el periodo de prácticas y profesionalizar la formación.

Una vez que entre en vigor este viernes la norma, se iniciará el trámite de audiencia e información pública de las nuevas normas marco que regularán la organización, funcionamiento y prestación del servicio de los policías locales de Cantabria.

Paralelamente, el Ejecutivo continuará trabajando para convocar durante el último trimestre de este año el primer proceso selectivo unificado para los ayuntamientos cántabros que necesiten incorporar agentes.

Además, la reciente firma de un protocolo de colaboración con la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional permitirá crear un espacio técnico de trabajo destinado a elaborar las bases de los futuros procesos selectivos unificados.

Y es que el proceso selectivo unificado a nivel autonómico permitirá que sea el Gobierno de Cantabria, a partir de octubre, quien realice la selección de los nuevos policías locales para los municipios adheridos, garantizando la igualdad en el acceso, la permanencia de los agentes en los ayuntamientos, la calidad del servicio y la cobertura efectiva de vacantes.

Ello supondrá, además, según destacó Urrutia, un importante ahorro económico para los ayuntamientos, que dejarán de asumir los costes de los procesos selectivos de nuevo ingreso.