Regma y el bar Restemer 2002 se instarán en el Mercado del Este

SANTANDER 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado adjudicar dos locales comerciales del Mercado del Este a la heladería Regma y al bar Restemer 2002, por un importe de 140.400 y 91.500 euros, respectivamente, y con un plazo de explotación hasta febrero del año 2032.

Así lo ha informado este martes el Consistorio en un comunicado, en el que ha explicado que los dos locales figuraban en un convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria, resuelto anticipadamente, con lo que la institución municipal había recuperado la posesión de los mismos.

Con la adjudicación de la concesión de estos dos espacios, los números 15 y 16, el Mercado del Este cuenta con un total de 13 establecimientos, y completa su oferta comercial con una amplia representación de negocios de hostelería y tiendas especializadas.

En este sentido, el concejal de Comercio, Álvaro Lavín, ha resaltado que, de esta manera, el Mercado del Este está ocupado en su totalidad, lo que "supone un éxito desde el punto de vista comercial y un ejemplo de gestión de mercado gastronómico".

Del mismo modo, ha subrayado la diversidad de la oferta que presenta Santander en materia de mercados. "La Esperanza es el mercado puro y tradicional; México, un mercado que incorpora el añadido de un supermercado; Puertochico, un mercado con gastronomía; y el Mercado del Este, un mercado gastronómico", ha detallado.

Construido entre 1839 y 1842, el Mercado del Este ocupa 2.690 metros cuadrados de la nueva ciudad que surgió tras el relleno de la zona este de Santander -desde la plaza del Príncipe a Puertochico-. El proyecto fue encomendado por el Ayuntamiento al arquitecto municipal Antonio Zabaleta, una de las figuras más relevantes de la arquitectura española del siglo XIX.

El Mercado del Este forma parte de la Asociación de Mercados Históricos de Europa y, en el año 1986, fue declarado bien de interés cultural.