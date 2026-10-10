Regresa el aula saludable de 'La Cocina de la Plaza' del Mercado de la Esperanza por la que pasarán casi 1.000 escolares

Regresa el aula saludable de 'La Cocina de la Plaza' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El aula saludable de 'La Cocina de la Plaza' del Mercado de la Esperanza de Santander ha regresado esta semana con la participación de los alumnos del colegio Quinta Porrúa. Se prevé que hasta junio pasen por ella casi 1.000 escolares de la ciudad que acudirán todos los miércoles.

La actividad se trata de jornadas matinales de tres horas de duración orientadas a estudiantes de Primaria en las que se les enseña de una manera práctica en qué consiste una alimentación saludable.

La iniciativa comenzó en 2013 fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento, la Asociación de Cocineros de Cantabria y la Asociación de Comerciantes del Mercado de la Esperanza.

El concejal de Mercados, Álvaro Lavín, ha valorado en nota de prensa que este programa es "de los más bonitos que se hace desde el área de Mercados", por varios motivos, como son "trabajar con niños y niñas de la ciudad, poner en valor los productos de proximidad que se venden en el mercado y hacerlo de la mano de los comerciantes y cocineros de Cantabria, los mejores socios para que los pequeños disfruten y aprendan a comer bien y sano".

A lo largo de las tres horas, los estudiantes hablan con los comerciantes y participan en la compra de los productos en el Mercado de la Esperanza, que posteriormente van a ser cocinados por ellos mismos con la ayuda de los profesionales de la Asociación de Cocineros.

Para finalizar, degustan los platos mientras se les exponen las ventajas de disfrutar de una alimentación saludable.