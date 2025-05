Regresa Espacios Brecha del 16 al 31 de mayo para recorrer Santander desde el arte

Participarán once galerías que ofrecerán un programa especial de actividades gratuitas para "descubrir lo que no siempre se ve"

La tercera edición de Espacios Brecha se llevará a cabo en Santander del 16 al 31 de mayo con el objetivo de acercar y mostrar espacios locales dedicados a las artes visuales. Se desarrollará durante los últimos tres fines de semana de este mes y participarán un total de once galerías y espacios expositivos, que ofrecerán un programa especial de actividades gratuitas que suponen una oportunidad para "descubrir lo que no siempre se ve".

Para ello, habrá visitas guiadas, conciertos, un taller, una conferencia y acciones artísticas que "dialogan" con las exposiciones que acogen estos días esos lugares "pensados para el arte y la creación".

Esta iniciativa forma parte de la programación de la Fundación Santander Creativa (FSC) y ha sido presentada este jueves en Enclave Pronillo, sede de la FSC, por parte de la alcaldesa y presidenta de la institución, Gema Igual, la concejala de Cultura, Noemí Méndez, la directora de la FSC, Almudena Díaz, y responsables de los espacios que participan en esta edición y el diseñador de la imagen gráfica, el ilustrador Asier Puntiverio.

16, 17 Y 18 DE MAYO

La programación comienza este viernes, 16 de mayo, a las 19.30 horas en BALTA GALLERY (Lope de Vega, 29), un espacio que alberga la exposición 'Encuentros: José Antonio Quintana y Eduardo Monteaguado' y que coincidiendo con Brecha ha programado el concierto del grupo Disco Covers Trío formado por Adela Green, Javi San Miguel y Fran Martínez. En la muestra ambos artistas exploran la conexión que hay "entre lo visible y lo oculto, entre la materia y la emoción".

El sábado día 17 a las 13.00 horas en la galería Siboney (Santa Lucía, 49) la escritora y traductora madrileña Menchu Gutiérrez dirigirá una visita comentada a la exposición 'Viviendo sin sombra' de Chema Madoz, con quien ya ha colaborado en anteriores ocasiones. En este caso, recorrerá y se acercará al "sutil juego de paradojas y metáforas que desprenden las imágenes" del fotógrafo. La muestra forma parte de PhotoEspaña y coincide con el cuarenta aniversario de Siboney, donde el artista hizo su primera colaboración en 1996.

Para ese mismo sábado por la tarde, a las 19.00 horas, la galería Juan Silió (Sol, 45) tiene programada una visita guiada a la muestra "intenta imaginar una esquina si nunca viste una" de la artista santanderina Sara Reyes, la primera que realiza esta creadora en este espacio, y con la que reflexiona sobre "la acción reincidente y la paradójica pasividad inherente a ella: los loops (bucles) en los que se atrapan, te atrapas, me atrapo". Posteriormente, el DJ Luis Avín ofrecerá una sesión musical inspirada en las piezas de la exposición.

Ya el domingo 18 de mayo a las 18.00 horas en la Caverna de la Luz (Sol, 11) los fotógrafos Miriam Mora y Pablo López ofrecerán una visita guiada a la obra de Julián Ochoa que exhibe este mes este espacio y en la que abordarán el proceso fotográfico analógico, la construcción de la imagen o la poética del lenguaje fotográfico.

23, 24 Y 25 DE MAYO

La programación de Espacios Brecha continuará el viernes 23 de mayo, a las 18.00 horas, en el Centro Botín con la visita "desde dentro" a la exposición 'Maruja Mallo: Máscara y compás'. Y a las 19.30 horas Inder Espacio acogerá un taller de pintura en tela de Kuzen Saha, que exhibe en este espacio 'Siguiendo a la libélula'.

El sábado 24 a las 12.00 horas en La Balda Print Estudio se podrá recorrer la exposición 'Entuerto' de la mano de Cristina Arce, la autora de la muestra. Además, se realizará una reproducción de una de sus obras en risografía, un sistema de impresión que permite obtener colores planos y piezas originales.

El domingo 25 a las 13.30 horas la galería Este ofrece una visita guiada a 'Cara B', una exposición del artista santanderino Pedro Calderón. La música del evento la pondrá David DeLlera.

30 Y 31 DE MAYO

Las últimas actividades comenzarán el viernes 30 de mayo a las 19.00 horas en MECHA, que muestra desde abril la exposición 'la caída, no te deslices' de la artista colombiana Ana María Poveda y que propone 'Down the hill, to the sky', una acción artística efímera en la que el público es parte integrante de la obra y que se denomina 'live happening'.

El sábado 31 a las 10.30 horas en fluent se podrá visitar 'Holding breath: A dying poem (Segundo acto)' con los artistas Joven de la Perla (a través del poeta y editor argentino Mariano Blatt) y Amaia Urra. Esta muestra aborda "cómo la transmisión, la afección y el cambio continúan reverberando en nosotros aun cuando los objetos y cuerpos ya no están presentes".

La programación de la tercera edición de Espacios Brecha concluirá ese mismo día en Espacio Alexandra a las 12.30 horas con la conferencia '¿Adónde va esta imagen de mí?' para acercar a los asistentes el proceso de creación de la artista gallega Sara Piñeiro que exhibe hasta junio 'Resfrío'.

El acceso a las propuestas es libre hasta completar aforo y los detalles de cada actividad se pueden consultar en la Agenda Santander Aúna (www.santanderauna.com) y en las redes sociales de la FSC.