La rehabilitación del parking de Pombo llevará al menos hasta primavera, aunque podría extenderse un año y medio

Archivo - El parking de Pombo cerrado - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras en el aparcamiento de Pombo de Santander para subsanar las patologías detectadas que llevaron a su cierre a mediados de mayo se prolongarán "hasta la próxima primavera en el escenario más favorable", aunque podrían extenderse "durante aproximadamente un año y medio".

Estas son las primeras estimaciones de los estudios y trabajos realizados hasta ahora para conocer el estado de la infraestructura que se completarán en los próximos días con la ejecución de nuevas catas y el objetivo es contar con el proyecto definitivo "a principios de agosto".

Así lo trasladó la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), en el encuentro que mantuvo el martes por la tarde con los afectados que tienen plaza de residente en dicho aparcamiento.

Además, les comunicó que el Ayuntamiento mantendrá las medidas provisionales de apoyo a los afectados "hasta final de año" --plazas de aparcamiento en otros aparcamientos de la ciudad y OLA y TUS gratuitos-- y ofrecerá el rescate de las plazas a quienes no deseen mantener la concesión.

Durante la reunión, en la que también participaron responsables de Empark --la concesionaria del aparcamiento-- y el concejal de Fomento, Agustín Navarro, se informó a los residentes afectados que ya se cuentan con "avances que identifican las patologías existentes, plantean posibles soluciones para cada una de ellas y marcan el camino para acometer la actuación definitiva", ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, Igual reiteró el compromiso municipal de seguir acompañando a los afectados y de mantener "una comunicación permanente y transparente". "Desde el primer momento hemos trabajado con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas y buscar la mejor solución para reparar esta infraestructura", subrayó.

Así, aseguró que el Ayuntamiento va a "seguir colaborando con los afectados, informándoles de cada avance y acompañándolos hasta que el aparcamiento pueda volver a abrir con todas las garantías".

DISTINTOS ESCENARIOS

Durante la reunión, se dio cuenta de las patologías detectadas en el aparcamiento y las posibles soluciones para cada una de ellas, que servirán de base para redactar el proyecto definitivo de reparación.

En concreto, se han analizado tres cuestiones: La primera es la sobrecarga existente sobre la losa de cubierta, para la que se contemplan distintas alternativas encaminadas para reducir el peso que soporta la estructura; la segunda hace referencia a las deficiencias estructurales del forjado superior, derivadas del déficit de armadura en determinados nervios y establece las actuaciones necesarias para su reparación y refuerzo, y la tercera tiene que ver con el nivel de agua exterior a los muros perimetrales del aparcamiento.

Esto último puede influir en la losa de cimentación, cuestión sobre la que todavía se están realizando las últimas comprobaciones para determinar el origen y definir la solución más adecuada.

Igual explicó que ya existen propuestas de actuación para cada una de estas patologías, si bien es necesario completar los estudios y concretar el alcance definitivo de las obras en un proyecto que prevé estar concluido para "principios de agosto".

Como avanzó la alcaldesa, se valoran distintos escenarios de intervención para garantizar la seguridad y estabilidad de la infraestructura.

Éstos van desde la reparación integral de la losa de cubierta hasta actuaciones más amplias que podrían incluir también el refuerzo del forjado intermedio y de la losa de cimentación mediante anclajes, si así lo confirman los resultados de las últimas comprobaciones.

De la entidad de los trabajos que haya que ejecutar dependerá la duración de la obra.

En el caso de que finalmente sea necesario intervenir también sobre la losa de cimentación y una parte importante del forjado intermedio, la ejecución de las trabajos podría extenderse "durante aproximadamente un año y medio".

Igual insistió en que todas las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento han respondido "exclusivamente a criterios técnicos y de seguridad y aseguró que el Consistorio continuará informando puntualmente de cada avance que se produzca".

Tras la reunión mantenida el martes con los residentes, este miércoles se reunirá con los responsables del tiovivo de la Plaza de Pombo, que seguirá cerrada y contará con un nuevo vallado, y de la cafetería del entorno.

ACTUACIONES REALIZADAS DESDE EL INICIO

A finales de enero se localizaron unas fisuras en una zona concreta de la cubierta superior del aparcamiento y en febrero se realizó un primer análisis técnico que confirmó daños localizados en el módulo central del forjado de cubierta.

El estudio detectó fisuras asociadas a varios pilares, mientras que el resto del forjado no presentaba daños de carácter estructural.

Ante esta situación, los servicios técnicos municipales ordenaron el apuntalamiento preventivo del forjado, tanto en la planta superior como en la inferior, para garantizar la seguridad y permitir posteriormente su reparación.

Las obras de reparación del forjado superior comenzaron en mayo y finalizaron durante la semana del 8 de junio.

Durante la ejecución de estos trabajos se comprobó que los nervios reparados presentaban un déficit de armadura de cortante respecto al previsto en el proyecto original, circunstancia que justificaba la aparición de las patologías detectadas.

Posteriormente, a mediados de mayo, aparecieron daños similares en otros cuatro nervios situados en una zona distinta del aparcamiento.

Ante esta nueva situación "y siguiendo el criterio de máxima prudencia", el Ayuntamiento acordó el cierre preventivo de la instalación, la reparación de los nuevos elementos afectados y la ampliación de los estudios técnicos al conjunto de la estructura, incluyendo el análisis del recinto de pantallas, la losa de cimentación, los pilares, los forjados, el sistema de drenaje y bombeo y los rellenos existentes sobre la losa de cubierta.

"Desde entonces, el Ayuntamiento ha venido desarrollando todos los trabajos necesarios para disponer de un diagnóstico que permita definir y ejecutar una solución definitiva con todas las garantías técnicas y de seguridad", insistió la alcaldesa.

Según detalló Igual a los afectados, el Ayuntamiento ha desarrollado "numerosos" trabajos de inspección y análisis de la estructura. Hasta el momento se han escaneado mediante técnicas no destructivas un total de 129 nervios del forjado superior y se ha comprobado el estado de la losa inferior, de un metro de espesor, donde se han detectado patologías localizadas "compatibles con pequeñas entradas de agua en la zona central de algunos pilares".

Igualmente, se han encargado tres sondeos con piezómetros para comprobar el nivel del agua existente en el entorno de las pantallas perimetrales, que se desarrollarán esta semana y se suman a las catas ya ejecutadas para verificar tanto el espesor real de la losa como la disposición de sus armaduras.

LA PLAZA DE POMBO SEGUIRÁ CERRADA

Por último, respecto a la Plaza de Pombo, ésta seguirá cerrada y acotada y se instalará un nuevo vallado perimetral para impedir el acceso.

Igual ha apelado a la responsabilidad ciudadana para respetar las medidas de protección.