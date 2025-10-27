Reinosa amanece a -3,6ºC, la cuarta temperatura más baja del país

Archivo - Calle Mayor de Reinosa - AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Reinosa ha amanecido este lunes a -3,6 grados bajo cero, marcando la cuarta temperatura más baja en todo el país en estas primeras horas del día.

Los termómetros han registrado esta temperatura en el municipio cántabro a las 7.50 horas de este lunes, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press y actualizados hasta las 8.42 horas.

La temperatura más baja del país en este inicio de jornada la ha anotado Cap de Vaquèira, en Lérida, con -6,3 grados centígrados poco después de la medianoche.

Las siguientes han sido los -5,3ºC registrados a las 7.30 horas en Puerto del Pico (Ávila), y los -4,3 en Astún (Huesca) a medianoche.