Reinosa amanece con 6,3 grados, la segunda mínima del país

Archivo - Calle Mayor de Reinosa.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTANDER 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Reinosa ha amanecido este martes con la segunda temperatura mínima del país, al registrar 6,3 grados centígrados a las 6.30 horas.

En esta lista de los lugares donde más frío ha hecho en España, también aparece Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional Picos de Europa, que a las 5.50 horas ha marcado los 7,4ºC, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press. El ranking lo encabeza Puerto Pico (Ávila) con 4,8ºC.

A nivel regional también destacan los grados con los que ha despertado Alto Campoo (8,3ºC); Bárcena Mayor, en Los Tojos (8,6ºC); y Polientes, en Valderredible (8,9ºC).

Por contra, las máximas se han dado esta noche en San Vicente de la Barquera (19,8ºC), Santander (19,3ºC), el aeropuerto Seve Ballesteros (19,3ºC), Torrelavega (19,1ºC) y Castro Urdiales Cantabria (18,9ºC).