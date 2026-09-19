Reinosa amanece con 1 grado, la mínima del país

Archivo - Frío, bajas temperaturas. - EUROPA PRESS - Archivo
SANTANDER 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
Reinosa ha amanecido este sábado con la temperatura más baja del país, al registrar 1 grado centígrado a las 8.30 horas.
También destacan los grados con los que ha despertado Alto Campoo (5,8ºC); Bárcena Mayor, en Los Tojos (6ºC); y Fuente Dé, en Camaleño (6,5ºC), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.
Por contra, las máximas se han dado esta noche en Castro Urdiales (17,7ºC), San Vicente de la Barquera (17,5ºC), Santander (17,4ºC), el aeropuerto Seve Ballesteros (16,4ºC), y Santillana del Mar (16,1ºC).