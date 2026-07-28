Reinosa amanece con la tercera mínima del país (8,8ºC) y varias localidades cántabras superan los 20 grados

Archivo - Calle Mayor de Reinosa.-ARCHIVO - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO - Archivo

SANTANDER 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad cántabra de Reinosa ha amanecido este martes con la tercera temperatura mínima del país, al registrar 8,8 grados centígrados.

Así, con este valor marcado a las 7.20 horas, la capital campurriana se cuela en esta lista que lidera Puerto del Pico (Ávila) con 6,7ºC y en la que también figura otro punto de la región: Cubillo de Ebro, en Valderrible, que con 9,4º es la séptima en el ranking.

Otros lugares de la comunidad tampoco han llegado a superar los 10 grados en las primeras horas de esta jornada, como ha sido Polientes, también en Valderrible, que los ha rozado con 9,8ºC.

Sin embargo, el calor empieza a apretar en la región, que estará --a excepción del litoral-- en aviso amarillo (peligro bajo) por máximas de 36 grados.

Y es que a las 9.00 horas Tresviso, Alto Campoo y Santander ya superaban los 20 grados. En concreto, en estos tres puntos el mercurio de los termómetros ha llegado a los 23,8ºC, 21,8ºC y 21,3º, respectivamente, antes de las 9.30 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press. La máxima nacional la ha marcado el aeropuerto de Sevilla con 31,8ºC a la medianoche.