Reinosa y Cubillo del Ebro registran dos de las temperaturas más bajas del país, con 3,1 y 5 grados

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Reinosa y Cubillo de Ebro (Valderredible) han registrado en la mañana de este miércoles dos de las temperaturas más bajas del país, con 3,1 y 5 grados centígrados, respectivamente.

Lideran esta tabla nacional de mínimas Xinzo de Limia (Ourense), con 1,6ºC; y Robleda-Cervantes (Sanabria, Zamora), con 2,6ºC, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Sin embargo, la AEMET prevé para esta jornada, 17 de septiembre, un ascenso localmente notable de las temperaturas máximas en el interior de Cantabria, y mañana, jueves 18, Liébana estará en aviso amarillo (riesgo) por máximas de hasta 34 grados.