Reinosa despierta con la tercera mínima del país: 6,4 grados

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SANTANDER 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio cántabro de Reinosa ha amanecido este miércoles con la tercera temperatura mínima de España, ya que ha registrado 6,4 grados centígrados a las 5.20 horas, solo superados por los 4,4ºC de Puerto del Pico (Ávila) y los 6,3ºC de Aguilar de Campoo (Palencia).

A nivel regional, además de la capital campurriana, el lugar donde más frío ha hecho en el arranque de esta jornada ha sido Bárcena Mayor (Los Tojos), donde el mercurio de los termómetros ha bajado hasta los 8,4 grados, alcanzados a las 8.10 horas.

También destacan las mínimas de esta noche en Cubillo de Ebro y Polientes, ambos en Valderredible, con 9,9 y 10,3 grados, respectivamente; y Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional Picos de Europa, que ha marcado 10,5.

Por contra, en el litoral y en el centro se han dado temperaturas más cálidas como en Santander (19,2ºC), San Vicente de la Barquera (18,4ºC), Torrelavega (17,8ºC) y el aeropuerto Seve Ballesteros (17,6ºC).

Y Castro Urdiales ha marcado a las 9.00 horas 21,2 grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.