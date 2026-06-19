Remolcado un coche embachado en una cuneta que presentaba riesgo de vuelco en Soba - 112 CANTABRIA

SANTANDER 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo de Bomberos del Gobierno de Cantabria ha remolcado este viernes a un coche que se había quedado embachado en una cuneta de una pista forestal del municipio de Soba.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado a los especialistas el Ejecutivo regional, para sacar al vehículo, que en un principio presentaba riesgo de vuelco.

La intervención se ha saldado sin heridos, según ha informado en su perfil de la red social X.