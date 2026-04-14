Renfe amplía a días laborables hasta junio los transbordos de trenes a Santander por obras del AVE en Palencia

Archivo - Varias personas con maletas en una estación de tren - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PALENCIA/SANTANDER, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe ampliará el plan alternativo de transporte (PAT), que conlleva transbordos de viajeros por carretera, por las obras de Adif en Palencia para los trenes que comunican con Santander, y que además de a fines de semana afectarán también a días laborables (de lunes a viernes), desde el 20 de abril al 9 de junio.

Y es que los trabajos para la construcción de la línea de Alta Velocidad a Cantabria que desde el pasado 21 de marzo inciden en los servicios que pasan por la capital palentina algunos fines de semana y hasta julio, afectarán también al servicio entre semana.

En concreto, desde el próximo lunes y durante varias jornadas, la circulación de trenes entre Palencia y Monzón de Campos estará interrumpida en horario de mañana, con motivo de dichas obras, y habrá transporte alternativo por carretera, como ya hay para los pasajeros de los trenes entre Valladolid y Santander.

En concreto, en el mes de abril la circulación se verá modificada los días 20, 21, 22, 27, 28, 29 y 30; en mayo afectará los días 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 y 18; y en junio el corte se realizará el día 9.

Ante esto, Renfe garantiza la movilidad de los pasajeros del Regional Santander-Valladolid (9.20 horas) mediante transbordo por carretera entre Frómista y Valladolid. Y en sentido inverso, los usuarios del Regional Valladolid-Santander (9.52 horas ) realizarán por carretera el trayecto entre Valladolid y Frómista.

AJUSTE HORARIO EN LOS ALVIA

Además, la compañía ha reorganizado los Alvia Madrid-Santander de lunes a viernes para ajustar su paso por la estación palentina en los tramos horarios en los que estará abierta la circulación, para priorizar que los viajeros puedan desplazarse sin transbordos.

Así, desde el 20 de abril y hasta el 10 de junio el Alvia Madrid-Santander (7.45 horas) adelantará su salida a las 6.48 horas desde Madrid Chamartín.

Asimismo, desde el 20 de abril y hasta el 1 de mayo, también de lunes a viernes, el Alvia Madrid-Santander (13.40 horas) retrasará su salida de la estación madrileña a las 14.05 horas y el Alvia Santander-Madrid (19.00 horas) demorará también su salida unos minutos con respecto al horario actual.

Estos ajustes se suman a los implementados desde el 21 de marzo, que afectan a todos los trenes de Larga Distancia, Alta Velocidad y Media Distancia a su paso por Palencia durante varios fines de semana.