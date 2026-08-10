Renfe saca a la venta 7.000 plazas 'Tren+Bus' para viajar a Santander por las obras del AVE en Palencia

PALENCIA/SANTANDER 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe adaptará el paso de sus trenes por Palencia desde el próximo 19 de agosto por las obras ferroviarias que se están llevando a cabo en la nueva línea de alta velocidad a Cantabria y pondrá a la venta cerca de 7.000 plazas para viajar entre Santander y Madrid bajo el formato tren+bus.

Con estos asientos extraordinarios trata de atender la "alta demanda" de movilidad en agosto e incrementar las opciones de viaje con origen o destino en Santander y Torrelavega, según han asegurado Renfe. Estos billetes estarán en breve disponibles para la venta.

El servicio Alvia del corredor Santander-Madrid se prestará por carretera en el trayecto entre Santander y Palencia en todas sus frecuencias durante las próximas semanas.

Del 20 al 30 de agosto, las plazas de refuerzo tren+bus se distribuirán en cuatro servicios Intercity por sentido, a bordo de los cuales los viajeros realizarán una parte del trayecto y continuarán con un transbordo por carretera para salvar el tramo afectado por las obras.

Con origen en Chamartín, la salida de los nuevos combinados tren+bus se realiza a las 8.40 y 9.25 horas (de lunes a sábado, con transbordo en bus de Burgos a destino), a las 9.56 (de lunes a sábado, con transbordo en bus de Palencia a destino) y a las 14.48 (diario, con transbordo de Burgos a destino).

Desde Santander, los nuevos combinados circularán a diario excepto sábados con salida a las 13.08 (transbordo en bus de origen hasta Palencia) y a las 14.46, 15.54 y 17.43 (por carretera de origen hasta Burgos).

Para los trenes de servicio público en Castilla y León la compañía garantiza la movilidad de los usuarios con más de 680 trayectos por carretera.