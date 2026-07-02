La renovación de abonos para la Feria de Santiago de Santander comienza hoy

Feria de Santiago - LANCES DE FUTURO

SANTANDER 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa Lances de Futuro inicia este jueves, 2 de julio, el proceso de renovación de abonos para la Feria de Santiago de Santander 2026, la Gran Feria del Norte, que se celebrará del 18 al 26 de julio en la plaza de toros de Cuatro Caminos.

Los actuales abonados podrán renovar sus localidades entre los días 2 y 6 de julio, ha informado la adjudicataria del servicio.

Finalizado este plazo, la empresa abrirá la venta de nuevos abonos los días 7 y 8 de julio, mientras que el 9 de julio se reservará para la adquisición del Abono Joven, una iniciativa con la que Lances de Futuro pretende seguir acercando la tauromaquia a las nuevas generaciones de aficionados.

Por su parte, la venta de entradas sueltas se iniciará el día 13, tanto en las taquillas de la plaza como a través de los canales oficiales de venta online.

Las taquillas permanecerán abiertas de 10.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas, y cerrarán los domingos.

El abono arrancará el 18 de julio con una novillada con picadores en de reses de Montealto para Álvaro Serrano, Julio Norte e Ignacio Garibay. Un día después llegará la corrida de rejones con toros de Benítez Cubero-Pallarés para Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo H. de Mendoza.

El lunes 20 de julio se lidiará la corrida de La Quinta para Diego Silveti, Román y Samuel Navalón.

El día 21 será el turno de los toros de El Parralejo para Talavante, Borja Jiménez y David de Miranda.

Uno de los carteles más esperados llegará el 22 de julio con Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández frente a toros de Puerto de San Lorenzo-La Ventana del Puerto.

La feria continuará el 23 de julio con una corrida de Victorino Martín para El Cid, Manuel Escribano y Tomás Rufo.

El 24 de julio tendrá lugar otro de los grandes acontecimientos del ciclo, con la alternativa de Tomás Bastos, que compartirá cartel con Roca Rey y Pablo Aguado ante toros de Juan Manuel Criado.

La tradicional Corrida de Beneficencia se celebrará el sábado 25 de julio con toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Marco Pérez y Aarón Palacio.

El ciclo se cerrará el 26 de julio con un concurso de recortadores, festejo fuera de abono.