La reparación de la presa Los Corrales cortará el tráfico de la N-611 entre Cieza y Arenas de Iguña mañana y pasado - EUROPA PRESS

SANTANDER 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de mantenimiento y reparación de las válvulas de desagüe de fondo de la Presa Los Corrales provocarán el corte del tráfico en la carretera nacional N-611 entre Cieza y Arenas de Iguña este martes, 19 de mayo, y el miércoles 20, de 8.00 a 20.00 horas.

En concreto, el cierre de la vía afectará al tramo comprendido entre el puente del cruce de acceso a Villayuso de Cieza, en el punto kilométrico 168, y el cruce frente al apeadero de tren de Las Fraguas (Arenas de Iguña), en el punto kilométrico 164.

La actuación sobre esta presa de captación no incidirá en el tramo de la N-611 comprendido entre Somahoz y Cieza, ni en la carretera CA-803, ha informado el Ayuntamiento de Torrelavega, que ha solicitado a la ciudadanía que disculpen las molestias.