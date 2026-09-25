El representante legal de Dragados dice que la pasarela de El Bocal se hizo según Fronda y niega afección a la seguridad

El representante legal de Dragados abandona los juzgados de Salesas junto a sus abogados - EUROPA PRESS

SANTANDER, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El representante legal de Dragados, empresa contratista que ejecutó la senda costera de Santander y sus pasarelas, incluida la de El Bocal que colapsó el pasado mes de marzo y causó la muerte de seis jóvenes, ha defendido la actuación de esta mercantil y ha considerado "razonable" la obra acometida. Según ha indicado, se hizo conforme a lo establecido por Fronda, encargada del diseño y fabricación de los pasos de madera, incluidas las dos piezas de las que constó finalmente la siniestrada, y ha apuntado al respecto que esto no afectó a la "seguridad" de la estructura.

Así lo ha manifestado este viernes durante su declaración, como investigado, ante la jueza que instruye la causa por la tragedia, en la que también resultó herida grave otra estudiante. Se ha prolongado durante dos horas y media y ha respondido a preguntas de todas las partes personas. Entre otros aspectos, ha sido cuestionado por la ausencia de una prueba de carga de la pasarela, construida en 2014, a lo que ha contestado que "mayor prueba de carga que doce años usándose no existe", según han trasladado a Europa Press fuentes conocedoras de sus manifestaciones.

Las mismas han señalado a esta agencia que el representante legal de Dragados, que era jefe de las delegaciones de la sociedad en Cantabria y Asturias y que cuenta con cerca de cuarenta años de experiencia, ha rechazado "ningún tipo de abaratamiento" en la construcción de esta infraestructura, tanto por parte de su empresa como del Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende la Demarcación de Costas en Cantabria, que encargó el proyecto y las obras.

La titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander acordó tomar declaración al responsable de la contratista como investigado en lugar de testigo a raíz de los testimonios de varios peritos, que apreciaron una diferencia entre el diseño elaborado por Fronda y la ejecución llevada a cabo por Dragados.

Pero el representante legal de esta última empresa ha alegado que todas las pasarelas de la senda costera, incluida la que está junto a la playa de El Bocal que cedió y se rompió, se construyeron conforme "al detalle del especialista", que era Fronda, por lo que ha considerado que lo hecho desde el área de obra de Dragados "era lo más razonable".

Así, ha relatado que tras la "anomalía" en el diseño inicial detectada por la propia Fronda se hizo un cambio, "pero siempre atendiendo al pliego de prescripciones técnicas, a los materiales, a las unidades de obra y a los precios", ha puntualizado ante la jueza y tal y como han trasladado a Ep las citadas fuentes.

En este punto, ha precisado que un principio estaba previsto que el puente fuese de madera aserrada de pino silvestre, pero ha explicado que como no se vende así en el mercado se optó por vigas de madera encolada. Y ha achacado que se hiciera en dos piezas de cinco metros en lugar de una de diez metros por decisión del taller de Fronda que las prefabricó, que igualmente entendió que era "lo más razonable" y que "no afecta a la seguridad de la obra", como a su juicio prueba el hecho de que la pasarela haya "aguantado bastante" sin caerse, "doce años sin conservación ni mantenimiento", ha apostillado.

Al hilo de lo anterior, el representante de Dragados ha remarcado que "la causa directa" del colapso fue la rotura de los herrajes por oxidación, mientras que en su opinión "el motivo" para que esto ocurriera fue "la falta de mantenimiento", algo que requiere "vigilar" la pasarela y "repasar" el estado de "todas" sus piezas . A su entender, los elementos de metal -de acero galvanizado- deberían haberse sustituido cada "cuatro o cinco años" porque, si no se hace esto, "pasa lo que pasa". Y de todos modos, ha zanjado que "no se ha intentado abaratar nada".

DIFERENCIAS ENTRE FRONDA Y DRAGADOS.

La jueza de El Bocal acordó iniciar la acción penal contra el responsable de la contratista a raíz de las declaraciones prestadas el pasado 19 de junio por los peritos propuestos por dos de los investigados, concretamente por el jefe de Servicio de Proyectos y Obras en la Demarcación de Costas hasta el año 2023 y el ingeniero de Fronda que firmó el proyecto de la pasarela. Ambos incidieron en un aspecto ya recogido por el judicial, quien apreció una diferencia entre el diseño elaborado por Fronda y la ejecución llevada a cabo por Dragados, a la que la magistrada declaró como posible responsable civil.

Concretamente, el perito judicial indicó que, en el proyecto, los rastreles y durmientes "aparentan continuidad en toda la longitud del puente, mientras que en la pasarela ejecutada cada elemento se ha dividido en dos piezas de la mitad de longitud". Aunque para él esta variación "no resulta significativa desde el punto de vista del comportamiento estructural global", para los otros dos la decisión de dividir en dos segmentos iguales cada rastrel "debilitó la robustez del conjunto" y "supuso un incremento notable de la vulnerabilidad de la solución".

A la luz de sendas periciales, la jueza apreció que si bien la diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado "no parece presentarse como causa inmediata del colapso de la pasarela, sí concurren suficientes indicios para entender que condicionó la particular forma de la rotura (más brusca) del tablero", dando lugar a un "efecto trampilla", un "posible negligente hacer imputable a la empresa constructora" que "pudo tener alguna incidencia en el resultado final del siniestro".

SIETE INVESTIGADOS Y TRES POSIBLES RESPONSABLES CIVILES.

Desde que inició la instrucción, a raíz del accidente del 3 de marzo, la magistrada ha iniciado la acción penal frente a siete personas: la gestora del 112 que un día anterior recibió la llamada de un vecino que alertaba del estado de la pasarela; la agente de la Policía Local de Santander que recibió el aviso de la anterior; el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria y director facultativo de la obra de la senda costera; los dos funcionarios que han sido jefes de Servicio de Proyectos y Obras desde la construcción de la senda; el ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela de madera y ahora el representante de la contratista que construyó la infraestructura.

Además, la magistrada ha declarado como posibles responsables civiles al Ayuntamiento de Santander, a la Demarcación de Costas y a Dragados también.