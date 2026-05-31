Rescatada una austriaca tras caer al agua en un barranco de Liébana - 112 CANTABRIA

SANTANDER 31 May. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Gobierno de Cantabria han rescatado este domingo a una austriaca que ha caído al agua en el barranco del Navedo, situado en la localidad de Tama, perteneciente al municipio de Cillorigo de Liébana.

La chica afectada, procedente de Austria, ha sido inmovilizada con un colchón de vacío y los efectivos del Ejecutivo regional la han porteado hasta una ambulancia, que la esperaba para trasladarla al Centro de Salud para una valoración.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado el dispositivo de extracción, según ha informado en su perfil de la red social X.