Rescatada ilesa una almeriense desorientada en la ruta entre Bárcena Mayor y el Alto de la Cruz de Fuentes

Archivo - Helicóptero del Gobierno de Cantabria.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado ilesa este viernes a una mujer, de 41 años y procedente de Almería, que se había desorientado mientras realizaba la ruta entre Bárcena Mayor y el Alto de la Cruz de Fuentes.

El Centro de Atención a Emergencias 112 ha recibido el aviso sobre las 17.00 horas y ha movilizado hasta el lugar a la aeronave del Ejecutivo.

Una vez allí, el equipo del helicóptero ha rescatado a la mujer y la ha trasladado hasta su vehículo en buen estado, ha informado el Gobierno.