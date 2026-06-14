Rescatada una mujer de 70 años bloqueada en la vía ferrata de La Hermida - 112 CANTABRIA

SANTANDER 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria, Delta Romeo B412, ha rescatado este domingo a una mujer de 70 años que estaba bloqueada en la vía ferrata de La Hermida, situada en el municipio de Peñarrubia.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado a la aeronave, cuyo equipo de rescate ha evacuado a la mujer hasta la helisuperficie de Tama, localidad del municipio de Cillorigo de Liébana.

También han intervenido en el dispositivo los bomberos del Ejecutivo regional destacados en el parque de Tama y efectivos de la Guardia Civil de Cantabria, según ha informado el 112 Cantabria.