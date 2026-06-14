Rescatada una mujer de 70 años bloqueada en la vía ferrata de La Hermida

Rescatada una mujer de 70 años bloqueada en la vía ferrata de La Hermida
Rescatada una mujer de 70 años bloqueada en la vía ferrata de La Hermida - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: domingo, 14 junio 2026 18:18
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SANTANDER 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria, Delta Romeo B412, ha rescatado este domingo a una mujer de 70 años que estaba bloqueada en la vía ferrata de La Hermida, situada en el municipio de Peñarrubia.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado a la aeronave, cuyo equipo de rescate ha evacuado a la mujer hasta la helisuperficie de Tama, localidad del municipio de Cillorigo de Liébana.

También han intervenido en el dispositivo los bomberos del Ejecutivo regional destacados en el parque de Tama y efectivos de la Guardia Civil de Cantabria, según ha informado el 112 Cantabria.

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