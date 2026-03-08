Rescatada una remera tras volcar la trainera en la que entrenaba en la playa de Somo

Rescatada una remera tras volcar la trainera en la que entrenaba frente a la isla de Mouro - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una remera de 26 años ha sido rescatada este sábado por el helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria tras volcar la trainera en la que entrenaba a la altura de la playa de Somo, frente a la Isla de Mouro.

Tras una primera valoración del médico, la joven, vecina de Maliaño (Camargo), ha sido trasladada por el helicóptero hasta el aeropuerto Seve Ballesteros, donde una ambulancia del 061 la esperaba una ambulancia para realizar el traslado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Según ha informado el Ejecutivo regional, la remera ha presentado una leve hipotermia y se mantiene la sospecha de que haya sufrido un golpe en la cabeza.

Por otro lado, otras dos compañeras, también jóvenes, han sido trasladadas en ambulancia desde el arenal hasta el centro hospitalario para recibir una valoración.

El Servicio de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha movilizado el dispositivo para socorrer a las víctimas, en unas maniobras en las que participaban 14 remeras.