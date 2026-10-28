Rescatada una senderista de 43 años que se desorientó en el monte Buciero

Rescatada una senderista desorientada en el monte Buciero - 112
SANTANDER 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El equipo de rescate terrestre del Gobierno de Cantabria ha evacuado esta tarde a una senderista de 43 años perdida en el monte Buciero, en Santoña.
La mujer se desorientó sin conseguir llegar a un punto que le permitiera su regreso y avisó al 112, informa el Servicio de Emergencias en la red social X.
Así, dos rescatadores llegaron hasta ella y la guiaron en el descenso desde el monte hasta Santoña.