Rescatada una senderista de 43 años que se desorientó en el monte Buciero

Rescatada una senderista desorientada en el monte Buciero
Rescatada una senderista desorientada en el monte Buciero - 112
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 28 octubre 2026 17:29
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SANTANDER 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de rescate terrestre del Gobierno de Cantabria ha evacuado esta tarde a una senderista de 43 años perdida en el monte Buciero, en Santoña.

La mujer se desorientó sin conseguir llegar a un punto que le permitiera su regreso y avisó al 112, informa el Servicio de Emergencias en la red social X.

Así, dos rescatadores llegaron hasta ella y la guiaron en el descenso desde el monte hasta Santoña.

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