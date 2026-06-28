Rescatado anoche un joven de Solares desorientado en una ruta en bicicleta en Peña Cabarga

Rescate de un joven vecino de Solares en Peña Cabarga - GOBIERNO

SANTANDER 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Solares (Medio Cudeyo) de 18 años fue rescatado anoche tras desorientarse mientras realizaba una ruta en bicicleta de montaña por Peña Cabarga.

El 112 recibió el aviso pasadas las 23.15 horas y movilizó de inmediato al Equipo de Intervención del Servicio de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Cantabria.

Dos rescatadores localizaron al joven, que se encontraba en perfecto estado de salud, y lo acompañaron a una zona segura, ha informado el Gobierno.