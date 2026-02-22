Rescatado un esquiador de 59 años tras sufrir un esguince grave en Hoyos Sengros

Rescatado un esquiador de 59 años que ha sufrido un esguince grave en Hoyos Sengros - 112 CANTABRIA
SANTANDER 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un esquiador de montaña experimentado, de 59 años, ha sido rescatado este domingo por el helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria tras sufrir un esguince grave de tobillo mientras realizaba esquí de travesía en Hoyos Sengros, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa.
El hombre, que se encontraba haciendo deporte con un compañero, ha descendido hasta Cabaña Verónica, donde ha sido rescatado por la aeronave del equipo de intervención de Protección Civil Cantabria, que le ha sacado de allí en grúa alta, debido al intenso viento.
Posteriormente, ha sido trasladado hasta el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, donde le esperaba una ambilancia para llevarle al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, según ha informado el Servicio de Atención a Emergencias de Cantabria a través de su perfil en la red social X.