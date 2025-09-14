Rescatado en helicóptero un escalador de Burgos que se lesionó el tobillo en Picos de Europa

Otros tres acompañantes son trasladados a una zona segura

SANTANDER, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado en la tarde de este domingo a un escalador de 54 años, vecino de Burgos, que se lesionó el tobillo en el macizo oriental de Picos de Europa, en el Jisu, Pico Pozán.

El Centro de Emergencias 112 recibió el aviso pasadas las 16.30 horas y movilizó al helicóptero, que también trasladó a tres acompañantes, vecinos de Pontevedra y Burgos, a un zona segura, en el entorno del refugio de Áliva.

Por su parte, el escalador herido, que padecía una posible fractura de tobillo, fue atendido en la zona por el médico del helicóptero, quien le inmovilizó la extremidad.

Posteriormente, el herido fue trasladado al aeropuerto Seve Ballesteros y de ahí, en ambulancia del 061, al Hospital Valdecilla para ser asistido.